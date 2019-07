"ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء".. جملة أطاحت بـ"ملكة جمال ميشيغان"

كشفت ملكة جمال ولاية ميشيغان الأمريكية عن تجريدها من لقبها بعد نشرها عدة تغريدات بين عامي 2017 -2018 وصفت بـ"العنصرية" و"الحساسة".

وأشارت "كاثي تشو" (20 عامًا) بأنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من لجنة المسابقة تعزلها من لقبها كـ(ملكة جمال ولاية ميشيغان) وبأنها لن تشارك في مسابقة لاختيار ملكة جمال أمريكا.

​

وكشفت "كاتي" نص البريد الإلكتروني الذي تلقته عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تحتوي حساباتك الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي على محتوى مسيء وغير مناسب لذا سيتم تجريدك من لقب ملكة جمال ولاية ميشيغان".

Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.



They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq