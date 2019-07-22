"ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء".. جملة أطاحت بـ"ملكة جمال ميشيغان"

كشفت ملكة جمال ولاية ميشيغان الأمريكية عن تجريدها من لقبها بعد نشرها عدة تغريدات بين عامي 2017 -2018 وصفت بـ"العنصرية" و"الحساسة".

وأشارت "كاثي تشو" (20 عامًا) بأنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من لجنة المسابقة تعزلها من لقبها كـ(ملكة جمال ولاية ميشيغان) وبأنها لن تشارك في مسابقة لاختيار ملكة جمال أمريكا.

​

وكشفت "كاتي" نص البريد الإلكتروني الذي تلقته عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تحتوي حساباتك الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي على محتوى مسيء وغير مناسب لذا سيتم تجريدك من لقب ملكة جمال ولاية ميشيغان".

Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.



They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq — Kathy Zhu (@PoliticalKathy) July 19, 2019

وقالت تعليقًا على هذا القرار: "لقد جردوني من لقب ملكة جمال ميشيغان بسبب رفضي لمحاولة ارتداء الحجاب في عام 2018، وتغريدتي عن السود، والعنف الذي يمارسونه باستخدام السلاح".

​

وتابعت "كاتي" وهي تدرس العلوم السياسية بجامعة ميشيغان: "لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا".

وكانت تشو قد أثارت الجدل بعدما رفضت دعوة لارتداء الحجاب على سبيل التجربة، وعلقت في تغريدة أن ارتداء الحجاب يمثل اضطهادًا للنساء.

​

واشارت الى أن التغريدات المثيرة للجدل قد نشرتها في عامي 2017 و 2018 ، ولكنها حذفتها منذ ذلك الحين.

كما توجهت "كاتي" الى متابعيها على "تويتر" لتشكرهم على دعمهم لها عبر مقطع فيديو، مشيرة الى أن وجهات نظرها السياسية تعدّ مُحافظة وغير عنصرية إطلاقًا.

لمزيد من اختيار المحرر: