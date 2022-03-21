استئصال أكبر ورم عضلي يزن 4.4 كيلوغرامات من رحم مريضة في دبي

نجحت الكوادر الطبية في مستشفى التداوي التخصصي في إمارة دبي في استئصال ورم عضلي يزم 4.4 كيلوغرامات من رحم مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا.

وكشف التقرير الإخبارية بأن الأطباء في المستشفى تمكنوا من إزالة الورم الذي وصل طوله لنحو 29 سنتيمترًا ويُعد من أكبر الأورام المسجلة التي تصيب منطقة الرحم، إضافة إلى ورم عضلي آخر داخل الرحم بطول 5 سنتيمترات.

وذكر التقرير بأن العلية الجراحية الدقيقة تركت رحم المريضة في حالة صحية سليمة لتأكيد فرص الحمل والإنجاب وتكوين أسرة للمريضة التي لم يسبق لها الزواج.

وعلى الرغم من دقة العملية، إلا أنها استمرت 3 ساعات فقط ولم تفقد المريضة سوى 250 مليلترًا من الدماء وتم تعويضها خلال الجراحة، وهو ما يعتبر إنجازًا آخر في مثل هذه النوعية من العمليات الدقيقة.

كما تمكن الفريق الجراحي من تفادى ربط الشريان الرحمي، إضافة إلى الحفاظ على قناتي فالوب والمبيضين، لتأكيد فرص الحمل والإنجاب للمريضة التي لم تعان من أي مضاعفات عقب الجراحة وهي ترقد حاليًا في المستشفى لاستكمال مرحلة النقاهة.

وضم الفريق الطبي المتميز الذي قام بإجراء الجراحة الناجحة كلًا من: