القبض على المعتدي على مودل هيما

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على تطبيق "سناب شات" عن إلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى جسديًا على الشاب هيما والملقب بـ" مودل هيما " في بقالة قبل أيام.

وذكرت الوزارة في مقطع الفيديو بأن السلطات المختصة ألقت القبض على المعتدي على هيما وهو مقيم يحمل الجنسية الأردنية.

وجاء في بيان الوزارة: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم يحمل الجنسية الأردنية لاستدراجه مواطن والاعتداء عليه بالطعن والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية والتي تم استرداها وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة".

وبعد إعلان القبض على المعتدي، نشر هيما مقطع فيديو يطمئن فيه متابعيه عن حالته الصحية وبأنه يشعر بالسعادة بعد "الحصول على حقه".

وقال هيما في الفيديو: "صلو اعلى النبي حبايب قلبي الحمد الله، أبشركم أخذت حقي، راجعناهم اليوم والشكر لله أولًا ثم لحكومتنا الرشيدة، الحمد لله أن دمي سعودي وأفتحر إني سعودي، وحقي ما ضاع وأخذت حقي وزيادة، وأنا مبسوط وكل شي يتعوض أهم شيء الصحة والعافية، أنا بخير وشكرًا لكل من وقف إلى جانبي من أهلي وأصدقائي وجمهوري أنا محظوظ بحبتكم لي".

وكان هيما قد نشر فيديو يرصد تعرّضه للضرب، ثم نشر لقطات مصوّرة تكشف الإصابات في أنحاء متفرقة من جسمه... وقال معلّقًا على الفيديو: "مو أي شخص نثق فيه، أنا ما أدري وش الطيبة اللي فيني، ما أدري ليش أنا طيب، ندمان اني كنت طيبًا، ودّي أتكلم بس ما أقدر، ولا أريد أن أبدو ضعيفًا أمامكم، ما توقعت في يوم من الأيام أن أظهر أمامكم بهذا الضعف".

وظهر مودل هيما في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهو مُمَدد على سرير المستشفى فيما انشغل الأطباء والممرضين بخياطة جروحه العميقة في مشهدٍ مؤلم لم يتمكن الكثيرين من إكمال مشاهدة مقطع الفيديو.

مودل هيما

هيما هو أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموديل سعودي، من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1999 م، ويقيم في مدينة الرياض.

اكتسب هيما شهرة عن طريق نشر مقاطع فيديو التي يقدم من خلالها وجهة نظره المختلفة في موضوع ما.