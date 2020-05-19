استخراج كيلوغرامي شعر من بطن فتاة في السعودية (صور صادمة)

في حالة طبية نادرة، قام فريق طبي بأحد مستشفيات مدينة الطائف في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، بإخراج 2 كيلو من الشَعر داخل بطن فتاة عشرينية، بعدما لازمتها آلام مزمنة.

وذكر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي أن الفتاة أدخلت الى المستشفى بعد أن أعياها الألم ووصلت معه إلى حد لا تستطيع مقاومته، لتخضع لفحص سريري موسع، حيث انتهى بالوصول لعلة الفتاه منذ سنوات، بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدارًا خانقًا للمعدة.

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وأجرى الفريق الطبي تدخل عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقًا أن ما كان يحيط بالمعدة، عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو غرام.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإنه تم استخراج الكتلة وإنهاء معاناة الفتاة لتنعم بالراحة، وهي في صحة جيدة برعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى.

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