استياء عام من لاعبي "فورت نايت" بعد قيام الشركة بإيقاف اللعبة من أجل التحديث الجديد

أعرب عدد من مستخدمي ولاعبي اللعبة الشهيرة "فورت نايت" عن انزعاجهم واستيائهم عقب الإيقاف المؤقت الذي قامت به شركة "Epic Games"، وذلك بهدف تطوير نسخة جديدة من اللعبة تزامنًا مع بداية موسم جديد فيها، حيث أن الموسم القادم سيكون الحادي عشر منذ بدايتها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن الموسم العاشر من اللعبة ينتهي في الـ13 من أكتوبر، وبالفعل تفاجأ اللاعبين بظهور شيء أثناء اللعب مثل ثقب أسود يقوم بامتصاص كل شيء وتتحول الشاشة إلى فراغ وسواد، وهو ما جعل البعض يشعر بالانزعاج، بينما رأى قسم آخر أنها حركة ذكية بهدف التسويق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم إصدار الموسم الـ11 من فورت نايت في وقت قريب، حيث أصدرت الشركة تصريحات تفيد أنه سوف يتم إطلاق النسخة الجديدة في يوم 22 أكتوبر، وتم الإعلان أن جوائز اللعبة سوف تصل إلى 100 مليون دولار.

واستطاعت "فورت نايت" جذب ملايين اللاعبين منذ طرحها في 2017، حيث أنها متاحة على بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ومايكروسوفت ويندوز وماك وأندرويد وغيرهم، ويعود نجاحها الباهر إلى نسختها المجانية التي تتيح إجراء متشريات تتوافق مع مجريات اللعبة وأيضًا إمكانية اللعب عبر الإنترنت.

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