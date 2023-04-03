اعتقال الموديل سلمى الشيمي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

البوابة - ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بمصر القبض على عارضة الأزياء المثيرة للجدل سلمى الشيمي ووجهت لها اتهامات تتعلق بخرق الآداب العامة والتعدي على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي والدعوة إلى الفسق والفجور.

وجاء التحرك الرسمي ضد الموديل المثيرة للجدل سلمى رشيد يوم الأحد على خلفية بلاغ رسمي تقدم به المستشار حمادة الصاوي لدى الأجهزة الأمنية للتعبير عن رفضه للمحتوى الذي تقدمه لجمهورها عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال ساعات، توجهت الأجهزة الأمنية نحو مقر سكن الموديل سلمى في محافظة الإسكندرية وألقت القبض عليها كما تحفظت على هاتفها المحمول وكاميرا تصوير الخاصة بها لفحص ما بها من بيانات خلال فترة التحقيق الأمني.

وأشار المستشار الصاوي إلى أن سلمى الشيمي تعمدت نشر صور وبث مقاطع فيديو لا تتناسب مع ثقافة المجتمع المصري، الغرض منها الدعوة والحث على نشر الفجور بين متابعيها.

القبض على سلمى الشيمي

ولم يتسن لموقع البوابة التوصل إلى الصور أو مقاطع الفيديو التي تسببت في القبض على الموديل سلمى إلا أن البحث كشف بأنها المرة الثانية التي يتم القبض عليها إذ سبق وأن تم اعتقالها في عام 2020 بعدما نشرت صورًا فاضحة لها من أمام الأهرامات.

وذكرت الأجهزة الأمنية حينها بأن جلسة التصوير التي خضعت لها الموديل سلمى تمت داخل منطقة هرم سقارة دون الحصول على تصريح رسمي.

وخلال التحقيقات، اعترفت سلمى بأنها اتفقت مع أحد المصورين لإجراء جلسة تصوير أمام هرم سقارة لكنها لم تكن تعلم بضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل دخول هذه المنطقة.

ورفضت سلمى حينها توجيه أي تهمة لها وأنكرت تعمدها الإساءة إلى الحضارة المصرية، وقالت أمام جهات التحقيق: معملتش حاجة غلط".

من هي سلمى رشيد