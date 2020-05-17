"لقطات فاضحة" تسببت بالقبض على "مودة الأدهم".. ما علاقة حنين حسام؟

تصدرت اسم إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وتدعى (مودة الأدهم) قائمة أكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعدما تمكنت قوات الأمن من القبض عليها مساء الخميس، بسبب نشرها فيديوهات فاضحة.

وأكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية في مصر أن مودة الأدهم لها علاقة بقضية القبض على "حنين حسام"، حيث ظهرت في العديد من الفيديوهات المتعلقة بتطبيق "لايكي" الذي سبب جدلًا في مصر في الآونة الأخيرة.

​

مودة الأدهم

ونشرت مودة عدد من الفيديوهات الفاضحة على هذا التطبيق، حيث ظهرت بشكل غير لائق وملابس شبه عارية.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

​

وأوضحت النيابة، أنّ معلومات وردت إلى بهروب مودة الأدهم من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة بضبطها، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

​

وأكدت المعلومات اختباء مودة الأدهم داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية.

وقد رُصد تحرك السيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية وحقيبة تحوي أغراضها.

​

حنين حسام

يذكر أن حنين حسام، المُلقبة بـ(هم مصر الرابع)، تُواجه تهمًا تتعلق بتدشين وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف الاتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالًا لحاجتهن إلى المال.

واعترفت حنين بصحة تعاقدها منذ عامين مع شركة صينية تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي، ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، بينما نفت الاتهامات الأخرى.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو للفتاة حنين وهي تدعو فيه الفتيات إلى الاشتراك معها في التطبيق وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل غرف نومهن، مقابل مبالغ مالية سيحصلون عليها أسبوعيًا.

لمزيد من اختيار المحرر:

طلبت من الفتيات فتح الكاميرا في غرف النوم.. حنين حسام باكية: كل الممثلين بيعملوا لايفات