"افتحن كتبكن واغلقن ساقيكن" .. غضب من وزيرة دعت التلميذات لعدم ممارسة الجنس مبكرًا

تعرضت وزيرة صحة إقليمية في جنوب إفريقيا لانتقادات شديدة بعد نصحت الفتيات وتحديدًا طالبات المدارس بعدم ممارسة الجنس في سن مبكر بطريقة اعتبرها البعض جريئة وغير مناسبة.

وقالت الوزيرة "فوفي راماثوبا" للطالبات خلال زيارتها لمدرسة ثانوية في محاولة منها لتشجيع الامتناع عن ممارسة الجنس وتقليل معدلات حمل المراهقات بالقول: "افتحن كتبكن واغلقن ساقيكن".

وقالت: "افتحن كتبكن، وأغلقن أرجلكن، لا تفتحن أرجليكن، وافتحن كتبكم. شكرًا جزيلًا لكم".

وأضافت أن الرجال الأكبر سنا يغريهم الفتيات باستخدام الكماليات مثل الشعر المستعار باهظ الثمن والهواتف الذكية.

وأثارت طريقة الوزيرة بتقديم النصح للطالبات استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سبب توجيهها النصح للفتيات فقط دون الشباب.

وللدفاع عن نفسها، قالت الوزيرة بأنها قصدت الذكور والإناث بنصيحتها ولم تستهدف الفتيات فقط: "طلبت من الأولاد التركيز على تعليمهم وعدم النوم مع الفتيات".

وأضافت أن ناخبيها في ليمبوبو "أعربوا عن تقديرهم للرسالة" التي وجهتها للمراهقين، وقالت: "كانوا يقولون إنهم يخشون قول هذه الأشياء وشكروني على وصف الأشياء بأسمائها الحقيقية".

من جهتها وصفت السياسية المعارضة "سيفيوي جواروبي" تصريحات الوزيرة "راماثوبا" بأنها "مشكلة واضحة".

وقالت في تغريدة على موقع التدوين تويتر: "كانت هذه فرصة لإجراء محادثة هادفة مع هؤلاء المتعلمين حول الموافقة ... وبدلًا من ذلك تلقي اللوم على الضحية، تمارس ضغوطًا لا داعي لها على الفتيات".

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن ما يقرب من 33400 فتاة دون سن 17 أنجبن في جنوب إفريقيا في عام 2020.

وتقول منظمة أنقذوا الأطفال إن الافتقار إلى الوصول إلى التثقيف الجنسي الشامل وكذلك الخدمات الصحية الميسورة التكلفة والمناسبة من العوامل الرئيسية التي تسهم في حمل المراهقات في جنوب إفريقيا.