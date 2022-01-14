على طريقة صراع العروش .. الشيخ عادل الكلباني يظهر مجددًا في فيديو موسم الريا

عاد إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني إلى إثارة الجدل مجددًا بعد ظهوره في فيديو ترويجي لموسم الرياض 2022 لكن ظهر هذه المرة على طريقة المسلسل العالمي "صراع العروش -Game of Thrones”.

وظهر الكلباني هذه المرة في مقطع الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر".

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

وارتدى الكلباني في الفيديو الترويجي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل بيده شعلة نارية في مشهدٍ مشابه للمسلسل الفانتازيا "صراع العروش".

وحقق مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ أن نشره المستشار آل شيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين على مقطع الفيديو ومشاركة الشيخ الكلباني فيه، فمنهم من أعجب بظهور الشيخ في الإعلان والترويج لموسم الرياض، ومنهم من انتقد ظهور رجل دين على طريقة الممثلين والمشاهير.

وعلى عكس تفاعله مع الإعلان الأول، لم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية هذه المرة.

وكان الكلباني قد ظهر في شهر نوفمبر الماضي في مقطع فيديو للترويج لفعالية كومبات فيلد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ورد حينها الشيخ الكلباني على تعليقات المغردين وقال مازحًا:: "ظنك يمدي أروح لهوليود؟".

الشيخ عادل الكلباني

الشيخ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني، ويكنّى بأبي عبد الإله، هو إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا، وكُلِّف بإمامة المصلين في صلاة التراويح من عام 1429هـ من شهر رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولد الشيخ عادل الكلباني في مواليد الرياض في 25 رمضان 1378هـ الموافق 3 إبريل 1959.

عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة ست سنوات.

تتلمذ الشيخ الكلباني على يد عدد من الشيوخ ومنهم الشيخ أحمد مصطفى والشيخ محمد بن نبهان بن حسين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم كما أن لديه إجازة في بعض قراءات القرآن.