الآلاف يتخلصون من الكمامات في ليفربول ويهتفون مع إعادة فتح الحفلات الراقصة

شارك الآلاف من الشباب في ملهى ليلي في ليفربول كجزء من تجربة مدعومة من الحكومة لاستئناف الأحداث الجماهيرية، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

ورقص حوالي 3000 محتفل تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا على إيقاع الموسيقى في مستودع على أرصفة السفن في ليفربول ليلة الجمعة (بالتوقيت المحلي)، على اتصال وثيق مع بعضهم البعض ودون ارتداء الكمامات.

وكان الحاضرون البالغ عددهم 3000 هم أول مجموعة في بريطانيا ترقص بشكل قانوني منذ أكثر من عام ويستمع إلى الموسيقى في ملهى ليلي.

وكان الجميع في الحدث المسائي من السكان المحليين، وكان عليهم إجراء اختبار سلبي لـ COVID-19 في غضون 24 ساعة قبل الحدث، سيتم اختبارهم مرة أخرى بعد الحفل.

وقال طالب يدعى "جوش" لشبكة "بي بي سي" بينما كان يقف في طابور خارج المكان "نحن متحمسون. نحن جميعا على وشك البكاء من الفرح".

وبمجرد الدخول، بدأ الشباب والشابات بالرقص على أنغام دي جي بما في ذلك "لويس بوردمان" و Jayda G دون قيود.

وسيقام حدث ثانٍ للنادي في نفس المكان يوم السبت القادم، وسيحضر 5000 معجب حفلًا موسيقيًا بقيادة فرقة Blossoms في سيفتون بارك في ليفربول.

وستبلغ الأحداث التجريبية ذروتها في استاد ويمبلي يوم 15 مايو، حيث سيشاهد 21000 متفرج نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.