الأمير محمد بن طلال في سطور.. مناصبه وزيجاته

أعلن الديوان الملكي الأردني وفاة الأمير محمد بن طلال، عم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل 2021 ميلادي".

وتوفى الأمير محمد بن طلال وهو يحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما يحمل العديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ودول أخرى.

من هو الأمير محمد بن طلال؟

ولد الأمير محمد بن طلال، في عمان عام 1940، وهو ثاني أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول، والملكة زين الشرف.

عن حياة الأمير محمد بن طلال

أنهى الأمير محمد، دراسته الابتدائية والثانوية في عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية في بغداد عامي 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن لصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى.

مناصب الأمير محمد بن طلال

تقلد الأمير محمد بن طلال مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليًا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقًا عسكريًا للراحل الملك الحسين بن طلال، ورئيسًا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلًا خاصا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الملك الحسين خارج أرض الوطن.

وكان له إسهامات متميزة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والشبابية، أبرزها ترؤسه الفخري لاتحادي الشطرنج والرماية في المملكة الأردنية، ورئاسته الفخرية للاتحاد البريطاني لرياضة الكراتيه.

حياته الأسرية

في عام 1964 تزوج من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا:

الأمير طلال: المستشار الخاص للملك، المولود في عام 1965

الأمير غازي:كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، المولود في عام 1966.

وانفصلا في عام 1978.

وفي 28 يونيو 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.

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