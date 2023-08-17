الأردن: طالبة كفيفة تحصل على معدل 99٪ في الثانوية العامة

البوابة - نجحت الطالبة الأردنية يقين زوكاري في اجتياز امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) والحصول على معدل 99% في الفرع الأدبي.

وكشفت الطالبة المتفوقة يقين بأنها تعيش في كنف عائلة جميع أفرادها من فاقدي نعمة البصر.

وهنأت إدارة مدرسة الأسقفية العربية طالبتها المتفوقة يقين زوكاري على تفوقها في الثانوية العامة، وحصولها على المركز الأول على مستوى المدرسة.

وأعربت إدارة المدرسة عن فخرها وسعادتها بتفوق الطالبة زوكاري ورأت بأنها نموذجًا رائعًا للإرادة القوية رغم الظروف الصعبة.

وتلقت الطالبة آلاف التهاني والتبريكات من أبناء الشعب الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما أعرب الكثير من المغردين عن إعجابهم وفخرهم بإرادة يقين وعزمها على التفوق في الدراسة رغم الصعوبات الصحية التي تواجهها.

وحرص عدد من النشطاء على تداول كشف العلامات التي حصلت عليه الطالبة يقين في امتحانات الثانوية العامة، والتي أظهرت حصولها على العلامة التامة في عدة مبحث، ومن الثقافة المالية والعلوم الإسلامية وتاريخ الأردن.