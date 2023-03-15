"الأردن: طلاب يعبرون سد الموجب بقارب حديدي متهالك"

البوابة - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو "صادم" يوثق الرحلة الخطيرة التي يقوم بها مجموعة من الطلاب بشكلٍ يومي للوصول إلى مدرستهم من خلال عبور سد وادي الموجب الذي يُعد من أكبر وأضخم السدود في الأردن.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي أعده الصحفي الأردني محمد القرالة، اضطر مجموعة من طلبة المرحلة الابتدائية إلى ركوب قارب حديدي صغير وبسيط من أجل العبور إلى الضفة المقابلة من سد وادي الموجب لعدم توفر وسيلة نقل آمنة وسريعة للذهاب إلى مدرستهم.

وحول السبب الذي دفعهم لركوب القارب الحديدي الصغير، ذكر الطلبة بأن عبور سد وادي الموجب يوفر عليهم الوقت والجهد من خلال اختصار نحو 2-3 كلم لعدم توفر وسيلة نقل آمنة وسريعة وكذلك لعدم وجود مدرسة قريبة من مكان سكنهم.

وذكر الطلبة بأن رحلتهم الخطيرة لا تنتهي بمجرد عبور سد وادي الموجب، بل يكملون طريقهم عبر ركوب سيارة مكشوفة من الخلف (بيك اب) والتي تسير بهم لنحو 3-4 كلم بين الوديان والجبال من أجل الوصول إلى المدرسة في رحلة طويلة قد تستغرق ساعتين.

وذكر الصحفي محمد القرالة بأن رحلة أطفال وادي الموجب مستمرة منذ سنوات، فهم يعبرون مياه السد فوق قارب حديدي صغير ومتهالك بشكلٍ يومي معرضين حياتهم للخطر ثم يركبون السيارة المتهالكة في حال توافر الديزل.

وأشار إلى أن الطلبة يضطرون للخروج من منازلهم مع شروق الشمس من أجل السير لمسافات طويلة ثم ركوب القارب الخشبي ومن بعدها السيارة المتهالكة فقط لعدم توفر مدرسة قريبة من مكان سكنهم.

غضب على تويتر

أثار مشهد الطلبة وهم يعبرون سد وادي الموجب في رحلة محفوفة بالمخاطر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وطالبوا بتوفير وسيلة نقل آمنة لحين بناء مدرسة جديدة قريبة من مكان سكنهم.

وأبدى الكثير من المغردين استياءهم من رؤية هذا المشهد في القرن الواحد والعشرين، ومشيرين إلى تردي الأوضاع المعيشية في المناطق الجنوبية من الأردن.

وطالب أحد المغردين بتقديم منحة دراسية في أهم الجامعات الأردنية لجميع الطلبة الذين ظهروا في مقطع الفيديو.