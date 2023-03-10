من سيصمم فستان الأميرة إيمان في حفل زفافها؟

البوابة - من حفلات زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز عام 1981 إلى حفل زفاف ميغان ماركل والأمير هاري عام 2018، مرورًا بزفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 1993، تُعد حفلات الزفاف الملكية من أكثر الشؤون التي تحظى باهتمام كبير من قبل المراقبين الملكيين، ونحن الآن بانتظار متابعة تفاصيل حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

ويوم الأحد 12 مارس / آذار 2023، ستتجه أنظار العالم نحو المملكة الأردنية الهاشمية التي تحتفل بعقد قران الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان على خطيبها الفنزويلي ذو الأصول اليونانية السيد جميل ثيرميوتيس.

وعلى الرغم من أن العائلة المالكة الأردنية لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول حفل زفاف الأميرة إيمان، إلا مواقع إخبارية ذكرت بأن الحفل قد يُقام في أحد القصور الملكية في العاصمة الأردنية عمان أو في منطقة البحر الميت التي تعد أخفض بقعة على سطح الكرة الأرضية.

الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الملكة رانيا

فستان زفاف الأميرة إيمان

وأعدّت المواقع الإخبارية والمجلات المنوّعة عُدتها لتغطية كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الملكي المنتظر، وبدأت بنشر توقعاتها حول مكان عقد القران وقائمة المدعوين وفستان الزفاف والتاج الملكي وغيرها من التفاصيل.

ومع اقتراب موعد زفاف الأميرة إيمان من السيد جميل، نعرض لكم في هذا التقرير يتضمن توقعات البوابة لمصمم الأزياء الذي قد تختاره الأردنية الحسناء إيمان لتصميم فستانها في أهم أيام عمرها.

وحول تصميم فستان الأميرة إيمان، من المتوقع أن تحذو حذو سابقاتها من أميرات العائلة الملكية في الأردن اللاتي اخترن فساتين تجمع بين الرقي والفخامة والحشمة، فلم تشاهد أي أميرة أردنية بأي فستان مكشوف وذلك احترامًا ومراعاة للعادات والتقاليد الأردنية.

ومن المتوقع بأن يتم تصميم فستان الأميرة إيمان بشكلٍ خاص وتتوفر قطعة واحدة منه في العالم.

ومن المتوقع أن تختار الأميرة إيمان فستانها الأبيض من أحد المصممين التالية ذكرهم:

المصمم اللبناني إيلي صعب

إيلي صعب المصمم اللبناني زهير مراد

زهير مراد مصمم الأزياء البريطاني "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield”

"بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield” المصمم اللبناني - الإيطالي طوني ورد

طوني ورد المصممة اللبنانية ريم عكرا

ريم عكرا المصممة الأردنية ريما دحبور

إيلي صعب

يُعد المصمم اللبناني إيلي صعب أحد أشهر مصممي الأزياء حول العالم وقد يكون أحد فساتينه خيارًا مرجحًا جدًا للأميرة إيمان.

ومن المحتمل أن تختار الأميرة إيمان من مجموعة فساتين زفاف خريف 2023 من الدانتيل بأكمام طويلة وظهر مفتوح.

زهير مراد

قد تختار فستان من تصميم زهير مراد بتصميم كلاسيكي من مجموعة خريف 2023 مصنوع من الدانتيل باللون العاجي مع أكمام منتفخة بطريقة أنيقة.

بروس أولدفيلد

قد تختار الأميرة إيمان أن ترتدي فستان زفاف صنع بأنامل الرجل الذي صمم فستان والدتها الملكة رانيا في حفل زفافها عام 1993.

وبدأ المصمم بروس تصميم فساتين الأعراس منذ السبعينيات ويعترف بأن فستان الزفاف هو المشروع المفضل له.

ريم عكرا

قد تلجأ الأميرة الشابة للمصممة اللبنانية ريم عكرا التي عرفت بتصاميمها المبتكرة والتي تمزج فيها كل ما هو غير معتاد مع التقليدي لمنح كل عروس خيارًا للحصول على فستان أحلامها.