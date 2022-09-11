الأعراس الملكية البلجيكية: الأميرة ماريا لورا تتزوج من شاب مغربي يهودي

احتفلت العائلة الملكية البلجيكية يوم السبت، العاشر من سبتمبر 2022، بزواج الأميرة ماريا لورا ، ابنة شقيقة الملك فيليب، من الشاب البريطاني الفرنسي "ويليام إيسفي" في كاتدرائية القديس ميشيل وسانت جودولا في بروكسل.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن "مراسم مدينة" أقيمت لـ الأميرة ماريا لورا و"وليام" تمت في قاعة مدينة بروكسل بحضور أفراد من العائلة المالكة، سبقت الزواج الديني في الكاتدرائية.

وارتدت الأميرة ماريا لورا (34 عامًا) في يوم زفافها فستانًا من تصميم دار فيفيان ويستوود والذي جاء تصميمه بذيل بطول أربعة أمتار وتاج ساڤوي-أوستا.

وفي الحفل المدني، ارتدت العروس فستان أنيق من غوتشي باللون العاجي قصير قبل أن ترتدي فستانها الأبيض.

ورافق العروس في يومها الكبري شقيقتها الأميرات لويزا ماريا -ذات الطوق الأخضر- و ليتيسيا ماريا ذات الطوق الأصفر وزوجة أخيها الأميرة إليزابيتا ذات الطوق الأحمر وقريبتها الأميرة ماري-أستريد -جدتها وجد العروس أشقاء- ذات الطوق البنفسجي وأخيرا الأميرة أولمبيا أميرة نابليون ابنة عمتها.⁣

كما كان أبناء أخوها الأرشيدوقة آنا أستريد والأرشيدوق ماكسيميليان وصيفان⁣ للعروس الأميرة ماريا.

وكان الملك فيليب قد أعطى مباركته للزواج، إذ يُعد الحصول على إذن من الملك أمرٌ ضروري للأميرة "ماريا لورا" للبقاء في خط خلافة العرش، حيث تحتل المركز التاسع في الولاية.

ونشر القصر الملكي البلجيكي صورتين للعروسين على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق: "الأميرة ماريا لورا والسيد ويليام إيسفي مخطوبان. سيقام حفل الزفاف في النصف الثاني من عام 2022. تهانينا للعروس والعريس المستقبليين!".

وجاء إعلان الزفاف بمثابة مفاجأة لأن الأميرة ماريا لورا ، على غرار إخوتها، لا تزال بعيدة عن الأضواء.

وكانت مراسم الزفاف باللغات الفرنسية والهولندية والألمانية والإنجليزية حيث أن جزء من عائلة العريس وليام إسفي تتحدث الإنجليزية.

وبدأ الحضور بالتوافد إلى حفل الزفاف عند الساعة الواحدة مساء، فيما بدأت المراسم الساعة الثانية والنصف مساء ورافق العروس والدها الأمير لورنز يتبعهم الأشببين وهم الارشيدوق ماكسيميان والأرشيدوقة آنا أستريد (أبناء أخ العروس).

واستمرت المراسم الكاثوليكية لمدة خمسة وسبعون دقيقة وتخللها مراسم يهودية حيث أن العريس يهودي وبعد الخروج من الكاتدرائية استقل الزوجان سيارة كان يقودها العريس.

الأميرة ماريا لورا

اسمها الكامل الأمير ماريا لورا زيتا بياتريكس غيرهارد.

تاريخ الولادة: عام 1988 وتبلغ من العمر 34 عامًا.

والدتها: الأميرة أستريد شقيقة ملك بلجيكا

والدها: الأمير لورنز حفيد الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني

من هو وليام إسفي

يبلغ وليام إسفي من العمر 31 عامًا وهو من أب فرنسي مغربي / وأم إنجليزية.

شقيق الملكة ماتيلد يتزوج من حبيبته في فرنسا

وكانت العائلة المالكة في بلجيكا قد احتفلت قبل أيام بزواج الشقيق الأصغر لـ الملكة ماتيلد ، تشارلز هنري، من كارولين فيليب من كارولين فيليب، في منطقة نورماندي بفرنسا، في حفل ملكي حضره أصدقاؤهم وأحبائهم.

وكان على رأس الحضور الملكة ماتيلد، دوقة برابانت (49 عامًا) وزوجها الملك فيليب (62 عامًا) وثلاثة من أبنائهم، وهم: الأميرة إليزابيث (20 عامًا)، والأميرة إليونور (14 عامًا) والأمير إيمانويل (16 عامًا).

وبدت الأميرة إليزابيث والأميرة إليونور أنيقين في فساتين بنقوش الأزهار بألوان الباستيل، بينما تألق شقيقهما الأمير إيمانويل ببدلة كحلية اللون.

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