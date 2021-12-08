فعاليات موسم الرياض 2022 : الموعد - أسعار التذاكر

فعاليات موسم الرياض 2022 ستشهد مجموعة واسعة من العروض الفنية والرياضية والثقافية، بما في ذلك المسرحية، والعروض الموسيقية وعروض الأزياء باعتباره أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل فعاليات موسم الرياض 2022، والذي بدأ في 20 أكتوبر 2021 ويستمر حتى مارس 2022، الآلاف من الفعاليات المخطط لها في جميع أنحاء العاصمة السعودية الرياض مع مشاهير ونجوم من جميع أنحاء العالم.

فعاليات موسم الرياض 2022

ويتضمن موسم الرياض، بنسخته الثانية، أحداثًا "سيبهر العالم" ببرنامج موسع يضم 7500 حدث ترفيهي يغطي كل شيء من الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضية وغيرها الكثير.



كما سيحظى عشاق الموسيقى في فعاليات موسم الرياض 2022 لوليمة ضخمة من الحفلات مع 70 حفلًا يضم فنانين عرب وأجانب.

عندما يتعلق الأمر بالمسرح، تقدم فعاليات موسم الرياض 18 مسرحية عربية بالإضافة إلى ست مسرحية لشركات عالمية والعديد من الفعاليات الترفيهية والتي تقام في منطقة المربع ومنطقة ونور وندرلاند، وصحاري مدينة الرياض ومنطقة السفاري.

موعد فعاليات موسم الرياض 2022

بدأت فعاليات موسم الرياض في 20 أكتوبر 2021

تستمر فعاليات موسم الرياض حتى مارس 2022

موقع فعاليات موسم الرياض 2022

تقام فعاليات موسم الرياض 2022 في 14 منطقة وهي:

بوليفارد رياض سيتي

أوايسس الرياض

فيا رياض

كومبات فيلد

ونتر وندرلاند

واجهة الرياض

المربع

سفاري رياض

العاذرية

ذا قروفز

نبض الرياض

قرية زمان

شجرة السلام

خلوها

فعاليات موسم الرياض 2022

شهد عام 2021 فعاليات ضخمة أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، لكن عام 2022 سيشهد استمرار بعض الفعاليات وبدء فعاليات جديدة في يناير 2022 وتستمر حتى مارس 2022.

كومبات فيلد

على مساحة ضخمة تتجاوز 300 ألف متر مربع يخوض ضيوف موسم الرياض 2021 فعاليات كومبات فيلد الاستثنائية والتي تتضمن مغامرات شيّقة وتجارب القتال الحي.

ويخوض زوّار قرية كومبات فيلد تجارب القتال الحي في 5 عصور على أرض الواقع في تجربة تحاكي وقائع الحروب القديمة مثل الرمي بالسهام والفؤوس والهروب من السجن.

تفاصيل فعاليات كومبات فيلد

التاريخ : السبت، 23 أكتوبر 2021 - الأربعاء, 16 مارس 2022

الوقت : تبدأ الساعة 05:00 م

المكان : كومبات فيلد

*الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة يجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ

أسعار تذاكر فعاليات كومبات فيلد

نوع التذكرة الأسعار تذاكر دخول (أيام الأسبوع) 10 ريال تذاكر دخول (نهاية الأسبوع) 30 ريال

*التذكرة لا تشمل الفعاليات في الداخل.

حجز تذاكر فعاليات كومبات فيلد

لحجز تذاكر الفعاليات في موسم الرياض، يرجى النقر هنا

موقع فعاليات كومبات فيلد

لمعرفة موقع الفعاليات، يرجى النقر هنا

ونتروندرلاند

ونتروندرلاند يعد من أهم فقرات موسم الرياض ومن أكثر الفعاليات ترفيهًا وتشويقًا والتي يعيشها زوّار موسم الرياض 2022.

بدأت مغامرات ونتروندرلاند تستقطب جمهورها في 27 أكتوبر الماضي وستستمر حتى31 مارس 2022.

وتضم ونتروندرلاند الرياض 53 لعبة موزعة في 6 مناطق ترفيهية وهو ما يمنح زوارها أجواء مفعمة بالبهجة والمتعة بالإضافة إلى لعبة الدولاب العملاق وعروض مسرحية وعالم مارفل وألعاب خفة.

كما تحتضن ونتروندرلاند مناطق تسوق ومقاهي ومطاعم عالمية على أرض الفعالية المستمرة حتى مارس 2022م.

ونتروندرلاند موسم الرياض 2021

التاريخ: الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - الخميس، 31 مارس 2022

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - الخميس، 31 مارس 2022 الوقت: تبدأ الساعة 04:00 م

تبدأ الساعة 04:00 م المكان: ونتر وندرلاند

ونتر وندرلاند السعر شامل الضريبة: تبدأ من 55 ريال

* يسمح بالدخول المجاني للأطفال التي أعمارهم أقل من سنة.

أسعار تذاكر ونتروندرلاند موسم الرياض

تذاكر دخول (أيام الأسبوع) 55 ريال سعودي تذاكر دخول (نهاية الأسبوع) 110 ريال سعودي

موقع فعاليات ونتروندرلاند موسم الرياض

لمعرفة موقع الفعاليات، يرجى النقر هنا

فعاليات الرياض بوليفارد

يستمر مركز بوليفارد الرياض، والذي جرى افتتاحه في نوفمبر 2021، في استقبال ضيوفه للأبد وحتى بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض.

ويُعتبر مركز بوليفارد الرياض Boulevard Riyadh City من أكبر مناطق موسم الرياض وتحول إلى وجهة مثالية للسياحة في السعودية بثلاثة أضعاف حجمها السابق.

ويتألف مركز بوليفارد الرياض من ثمانية مناطق ثانوية تتميز كلّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار.

كما يضم ب مركز بوليفارد الرياض مجمعًا تجاريًا مكشوفًا والكثير من العلامات التجارية العالمية الكبيرة، وعدة مشاريع عالمية ومنطقة لكبار الزوار، وممشي يبلغ طوله خمس مائة متر، ونادٍ صحي.

تفاصيل بوليفارد الرياض

المكان: بوليفارد رياض سيتي

بوليفارد رياض سيتي التاريخ: الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - الجمعة، 01 أبريل 2022

موقع بوليفارد الرياض

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قرية زمان

تواصل فعاليات قرية زمان، والتي جرى افتتاحها في 3 نوفمبر 2021، استقبال ضيوفها حتى يوم الأحد 02 يناير 2022.

وتضمنت فعاليات قرية زمان فعاليات ترفيهية مُسلية نالت إعجاب كل من زارها والتي تهدف على التعرف أكثر على تراث المملكة العربية السعودية، من خلال الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تقام فيها من الحفلات الطربية الأصيلة، والعروض الفنية من التراث القديم وأغاني التراث الشعبي.

كما تشمل فعاليات قرية زمان، التي تعد من أهم فقرات موسم الرياض، على تعلم الحرف وبعض المهارات للزوار، بالإضافة الى عروض الصناعات اليدوية التي كانت مشهورة بالسعودية قديمًا، كصناعة الأدوات المعدنية والحياكة والغزل.

قرية زمان – موسم الرياض 2021

التاريخ: الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - الأحد، 02 يناير 2022

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - الأحد، 02 يناير 2022 الوقت: تبدأ الساعة 04:00 م

تبدأ الساعة 04:00 م المكان: قرية زمان

قرية زمان وصف الفعالية: مكان يجمع كل الأجيال بطابع تراثي قديم، مزين بالأضواء والجلسات، مع وجود عروض تفاعلية وموسيقى تعيشك التجربة القديمة بكل تفاصيلها.

أسعار تذاكر دخول قرية زمان

بحسب الموقع الرسمي لـ موسم الرياض 2021، فإن أسعار تذاكر دخول الفعالية مجانية لجميع الأعمار.

ولدخول قرية زمان يجب التسجيل على الموقع الرسمي لفعاليات موسم الرياض، يرجى النقر هنا.

ذا جروفز

تواصل فعاليات "ذا جروفز"، والتي افتتحت في 2021، استقبال ضيوفها حتى 11 مارس 2021 لعرض مزيج من الإبداع والابتكار التقني مع جوهر رواية القصص السحرية مع فرصة للاستفادة من الفخامة والرفاهية في مجالات الفن والجمال والعادات والتقاليد.

تقع فعالية ذا جروفز في حي السفارات في الرياض، وهي إحدى أهم مناطق فعاليات موسم الرياض 2022 وتتميّز بما توفره من خدماتٍ متنوعة ومتكاملة.

وتضم فعالية ذا جروفز Passion & Fashion وهي عبارة عن مساحة ضخمة خاصة يتمّ فيها عرض مجموعة من أجمل الأزياء لأشهر المصممين العرب والأجانب.

أما حديقة الخزامى فهي من أشهر معالم فعالية ذا جروفز، وهي من أفضل الحدائق الصخرية الموجودة في الرياض، وتحتوي على مساحات خضراء كبيرة، ومتنزه وأماكن مخصصة للجلوس، ومجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي.

وتشمل فعالية ذا جروفزBirds of Eden والتي تمنح زوارها فرصة للاستمتاع بضيافة رائعة مع وجبات خفيفة من مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق العربية والأوروبية أيضًا.

تفاصيل ذا جروفز

الموقع: حي السفارات

تذاكر ذا جروفز

التذاكر: تبدأ من 75 ريال سعودي (كل فعالية لها سعر خاص)

لمعرفة الأسعار ، يرجى النقر هنا

سوق المزارعين والطبخ الحي

تشمل فعاليات سوق المزارعين والطبخ الحي الطهي المباشر والذهاب في رحلة تذوق من مختلف دول العالم الصيني والأمريكي والإيطالي والمكسيكي والعربي أجواء خارجية على التل الخضر بمنطقة الصنوبر بمنتزه شجرة السلام.

وتتميّز فعاليات سوق المزارعين والطبخ الحي بأنها تدعم إنتاج وعطاء الأسر المنتجة التي تنافست فيما بينها لإبراز مواهبهم في الطهي بجميع أنواعه والأشغال اليدوية والتجارة.

تفاصيل سوق المزارعين والطبخ الحي

التاريخ : الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - الخميس، 20 يناير 2022

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - الخميس، 20 يناير 2022 المكان: سوق المزارعين والطبخ-شجرة السلام

سوق المزارعين والطبخ-شجرة السلام السعر شامل الضريبة : 25 ريال

لحجز تذاكر سوق المزارعين والطبخ الحي

يمكن زيارة الموقع الرسمي لموسم الرياض وحجز التذاكر من خلاله أو النقر هنا

فعالية نبض الرياض

تواصل فعاليات نبض الرياض، والتي افتتحت في 23 نوفمبر 2021، في استقبال ضيوفها حتى 27 مارس 2022 وتقدم عروض مبهرة لجميع أفراد الأسرة.

وتعكس فعاليات نبض الرياض الثقافة والتراث السعودي بطريقة مختلفة بفنون وعروض ثلاثية الأبعاد، في الكثير من المناطق التراثية المزينة بتقنية الحس البصري بالإضافة الى العديد من العروض الترفيهية والموسيقية.

كما تقدم فعالية نبض الرياض 2022 عروضًا مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق السعودية، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض فلكوريا، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي.

وتقدم فعالية نبض الرياض تلك الفعاليات مجانًا للزوار، ولا يتطلب الدخول إليها حجز تذاكر مسبقًا.

فعاليات واجهة الرياض

نجحت فعاليات واجهة الرياض في جذب مئات الآلاف من الزوار بمطاعمها المحلية والعالمية وعدد من المقاهي وساحة مرفقة بنافورة أنيقة أقيم فيها العديد من المعارض العالمية ومنها:

فعالية معرض الانيمي

فعالية معرض السيارات

معرض رش

معرض المجوهرات الفريدة الذي يضم أكبر ماسات في العالم

مهرجان الرياض للألعاب 2 “RTF2”

معرض آت هاك

معرض أنا العربية

معرض العطور

أهم مطاعم واجهة الرياض

يوجد العديد من المطاعم والكافيهات المصممة باحدث طراز في واجهة الرياض، ولكن جمعنا لكم افخم تلك المطاعم وأشهرها: