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عروض اليوم الوطني 92

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:30
عروض اليوم الوطني 92
عروض اليوم الوطني 92

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات واحتفاليات اليوم الوطني السعودي، المعروف محليًا بـ اليوم الوطني، في 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي تزدان فيه شوارع المملكة بالعلم السعودي وتصدح فيه الشيلات والأغاني الوطنية في كل مكان وتقام العديد من عروض اليوم الوطني  ويتبادل أفراد الشعب التبريكات في هذا اليوم الخاص.

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ويحتفل الشعب السعودي بكافة أفراده بـ اليوم الوطني ، وهو اليوم الذي وحّد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في 23 سبتمبر 1932م.

ومنذ عام 2005، تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر بعيدها الوطني في أجواءٍ احتفالية مميّزة، حين تزدان الشوارع بالعلم السعودي وتصدح الأغاني والشيلات الوطنية في كل مقهى ومتجر، فيما تتحول الأماكن العامة والحدائق الترفيهية إلى جلساتٍ عامة يلتقي فيها كافة أفراد المجتمع السعودي ويتبادلون فيها التبريكات والتهاني في هذا اليوم الخاص.

عروض اليوم الوطني 92

عروض اليوم الوطني 92

تنتهز الكثير من العلامات التجارية مناسبة اليوم الوطني من أجل تدشين عروض خاصة بهذا اليوم المميز وتضيف متعة جديدة مع خصومات العيد الوطني السعودي على المنتجات المفضلة.

وتشمل عروض اليوم الوطني 2022 على كوبونات خصم تتراوح بين 50%-90% على أفضل المنتجات التجارية مثل العطور والملابس والمجوهرات ومساحيق التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.

كما تقدم الكثير من المتاجر الإلكترونية عروض خاصة باليوم الوطني السعودي، إليك أهم عروض أشهر مواقع التسوق عبر الإنترنت:

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متى تبدا عروض اليوم الوطني

تبدأ عروض اليوم الوطني في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022 الموافقة السادس والعشرين من شهر صفر 1444

عروض اليوم الوطني السعودي

  • بودي ماسترز: خصم 60% على جميع فترات الاشتراك وفي جميع الفروع
عروض اليوم الوطني السعودي
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عروض اليوم الوطني السعودي
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عروض اليوم الوطني السعودي
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  • نادي مسار الابطال
عروض اليوم الوطني السعودي
  • نادي صحتي الرياضي بالرياض
عروض اليوم الوطني السعودي
  • العربية للعود
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  • عيادات الجمال الالماسي
  • ذي فاكتوري للاثاث
عروض اليوم الوطني السعودي
  • أطياب السمو للعود
عروض اليوم الوطني السعودي

كيف تحتفل بـ اليوم الوطني السعودي ؟

يمثل يوم 23 سبتمبر من كل عام فرصة للمواطنين السعوديين للتعبير عن فخرهم بوطنهم والاحتفال بتراثهم الثقافي والتطلع إلى المستقبل في ظل رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وفي كل عام، يبتكر أفراد الشعب السعودي طرق جديدة ورائعة للتعبير عن فرحه وسعادته وفخره بـ اليوم الوطني حيث تظهر ملامح الاحتفالات في كل حي وفي كل شارع وفي كل المدن السعودية.

ويمكن الاحتفال بـ اليوم الوطني من خلال الطرق التالية:

  • تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"هوية اليوم الوطني السعودي" والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا "هي لنا دار".
  • تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات وعلى بوابة المراكز التجارية والمتاجر.
  • إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.
  • إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.
  • إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص اليوم الوطني السعودي بطريقة سلسلة وسهلة.
  • مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.
  • توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ذات الرموز السعودية الوطنية.
  • توزيع هدايا تحميل الرموز السعودية الوطنية على المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

عروض اليوم الوطني 92
  • تقام في اليوم الوطني السعودي عروض لرقصات فولكلورية ومهرجانات عامة وأنشطة ثقافية أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
  • إقامة العديد من العروض والمعارض الفنية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
  • تتزيّن شوارع المدن بالأعلام السعودية

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