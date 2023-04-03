الأكثر تداولًا: طائر يحط على رأس معتمر في المسجد الحرام

البوابة - أثار مشهد وقوف طائر صغير على رأس أحد المعتمرين أثناء طوافه حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظات السكينة والهدوء التي انتابت الطائر أثناء وقوفه على راس المعتمر رغم حركته الدؤوبة والمستمرة للطواف حول الكعبة المشرفة أداءًا لمناسك العمرة في شهر رمضان المبارك 1444 هـ / 2023 م.

المسجد الحرام

وفي فيديو مدته النصف دقيقة، لم يُحرك الطير ساكنًا فوق رأس المعتمر إلى سُمع المصور وهو يوحد الله للتعبير عن دهشته بهذا المشهد، وردد قائلًا: “لا إله إلا الله”.

وأعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو الطائر عبر حساباتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي واصفيه بـ"المذهل" و"المدهش".

وذكر أحد المعلقين إلى أن مكوث الطائر فوق رأس المعتمر لفترة من الزمن دليلًا على السكينة التي تحف المصلين والمعتمرين في الحرم المكي الشريف.

9.4 مليون زائر للحرم المكي في 10 أيام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية عن استقبال نحو 9.4 مليون معتمرٍ ومصلٍ في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444 هـ/2023 م.

وتوقعت الرئاسة ازدياد أعداد المصلين والمعتمرين مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك إذ يحرص مئات الآلاف من المسلمين على قصد مكة المكرمة في هذا الشهر الفضيل لأداء مناسك العمرة حيث يتضاعف الأجر.

وكشفت الرئاسة أن المدة الزمنية لقضاء مناسك العمرة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان هذا العام بلغت في المتوسط من بداية الطواف إلى نهاية السعي 104 دقائق، وذلك بفضل الخدمات التي تسهل على المعتمرين أداء نسكهم.