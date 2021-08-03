الأكثر تداولًا.. موظف حكومي يطلب أمرًا غريبًا من أمير منطقة الجوف

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع مقطع فيديو يرصد رد فعل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بعدما طلب منه موظف استقبال طلبًا هامًا قبل دخوله مبنى مستشفى طبرجل.

ويُظهر مقطع الفيديو الأمير فيصل وهو يهم في دخول مبنى المستشفى فيما كان موظف الاستقبال يقف أمامه ويطلب منه إبراز حالته الصحية على تطبيق "توكلنا" ليسرع الأمير السعودي بالاستجابة لطلبه.

الامير القدوة امير منطقة #الجوف الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يسطر اجمل معاني التفاني بالعمل والالتزام في كل وقت ومكان وكل حال.🇸🇦



درس توعوي للجميع اثناء ابراز توكلنا @TawakkalnaApp ويُظهر #محصن تطبيقاً لقرار منع دخول غير المحصنين للمنشآت هنا الالتزام..حفظ الله سموكم الكريم pic.twitter.com/0iS5l2zDJn — عبدالعزيز المشيطي (@aziz_e2030) August 2, 2021

كما طلب موظف الاستقبال من مرافقي الأمير فيصل إبراز حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا قبل أن يدخلوا مبنى المستشفى ليسارعوا في إظهار حالتهم الصحية عبر هواتفهم الشخصية.

وحظي تجاوب الأمير فيصل مع موظف الاستقبال وطريقة تعامله مع الموقف مؤكدين بأن لا أحد فوق القانون في المملكة العربية السعودية.

وحول جولته في مستشفى طبرجل، استمع أمير الجوف عن عياداته الجديدة والتي شملت عيادتين للأطفال وعيادة للنساء وعيادة للباطنية وعيادة أسنان والمختبر.

فيما أوضح مدير عام صحة الجوف أن المركز أقيم لتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى طبرجل العام لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المرضى في أقصر وقت ممكن.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الأحد اقتصار السماح بالدخول لجميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة على المحصنين فقط، وكذلك استخدام وسائل النقل العام.

تطبيق توكلنا

ويُعد تطبيق توكلنا هو واحد من التطبيقات الخاصة بوباء فيروس كورونا 2019–20 يقوم بإدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، والتطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي 24 مارس 2021 أطلقت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق "توكلنا"، والذي يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

وتُعد الهوية الرقمية مطابقة للهوية الرقمية (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين) في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد)، وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية.

الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود

الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف. وهو الابن الثالث من أبناء الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود.

ولد الأمير فيصل بن نواف عام 1979 ووالدته هي الأميرة جواهر ال الشيخ ابنة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ تزوج في يوليو من عام 2016 من الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وهي مؤسس مؤسسة ابتسام،