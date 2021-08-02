سعودي يلتقط صورة لـ"قلب المسلمين".. ويفوز بمسابقة تصوير "آيفون" العالمية

حصل المصوّر السعودي طالب المري على المركز الثالث في مسابقة تصوير "آيفون" العالمية والتي أعلنت نتائجها مؤخرًا.

ويأتي نجاح المصور السعودي طالب المري ضمن فئة السفر بصورة للكعبة المشرفة في مكة المكرمة وقد التف المحرمون حولها.

وكشف طالب المري بأن الصورة التي أوصلته للعالمية كان قد التقطتها بواسطة هاتف iPhone X.

ونشر طالب المري عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" الصورة التي أوصلته للعالمية وأرفقها بتعليق: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فوز جديد آخر باسم الوطن المملكة العربية السعودية (قلب المسلمين)".

وأردف يقول: "حصلت صورتي على جائزة المركز الثالث في مسابقة آيفون العالمية السنوية للأجهزة الذكية وأيضًا صورة أخرى حصلت على جائزة شرفية في‏ iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) في محور السفر".

وتابع: "لا أبالغ فرحتي كبيرة جدًا بسبب أن الصورة الفائزة هي الكعبة وقبلة المسلمين وبالإضافة أنها من أرض الوطن، والحمد الله أولًا وأخيرًا، من أول ممشاركة لي حققت هذا الإنجاز ولا أنسى أبارك للفائزين الآخرين وحظ أوفر للجميع".

يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لمسابقة التصوير "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021" أعلنت مؤخرًا عن قائمة الحاصلين على الجائزة الكبرى والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن ترشيحات في في فئات متنوعة من المسابقة.

وحصل المصور الصحفي الروماني "إستفان كيريكس" على جائزة "مصوّر العام" عن صورته بعنوان "رعاة من ترانسيلفانيا".

وفازت الروسية "تاتيانا ميرزليكوفا" من موسكو، بالمركز الأول في فئة "السفر"، بصورتها المعنونة بـ"سحر الشفق القطبي" التي التقطتها أثناء رحلتها إلى منطقة تيريبيركا في إقليم مورمانسك أقصى شمال روسيا.

يمكنكم مشاهدة بقية الصور الفائزة من خلال قسم "خبرية بالصورة" في التقرير هنا.