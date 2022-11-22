الأكثر تداولًا : فرحة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل بفوز المنتخب السعودي

توشحت منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة (تويتر، إنستغرام، سناب شات) باللون الأخضر فرحًا بفوز المنتخب السعودي لكرة القدم في أولى مبارياته المونديالية أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد.

وامتلأت صفحات النشطاء والمغردين على منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو توثق لحظات الفرح التي عاشها الجمهور السعودي اليوم تزامنًا مع فوز المنتخب الأخضر أمام المنتخب الأرجنتيني على استاد لوسيل الذي يعد من أكبر ملاعب قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتناقل النشطاء صورة توثق اللحظة التي لم يتمالك فيها وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل إخفاء فرحته بتقدم المنتخب السعودي على منتخب التانغو حين احتضن أحد المتواجدين معه على منصة كبار الشخصيات في استاد لوسيل حيث تواجد إلى جانبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

كما رصدت الجماهير السعودية في استاد لوسيل الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رافعًا العلم السعودي داخل منصة كبار الشخصيات داخل الاستاد لمؤازة المنتخب الأخضر في مواجهته أمام الأرجنتين.

وتناقل النشطاء مقاطع فيديو توثق لحظات الفرح بالفوز الذي وصف بـ"التاريخي"، حين حقق المنتخب السعودي لكرة القدم "أولى" مفاجآت مونديال 2022 في قطر، وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على منتخب الأرجنتين أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

فرحة جنونية لعناصر منتخبنا السعودي بعد تحقيقهم لاول انتصار في التاريخ على منتخب الارجنتين ♥️♥️♥️♥️♥️🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/EWdEZQ7RwU — WHR (@whrumor) November 22, 2022

كما تناقل النشطاء مقاطع فيديو توثق اللحظة التي أطلق فيها حكم المباراة صافرة نهاية المواجهة الأرجنتينية السعودية وتعالي صوت الهتافات من مدرجات لوسيل فرحًا بهذه الإنجاز التاريخي.

الصحف العالمية وفوز المنتخب السعودي

تلقت الصحف العالمية "صدمة" كبيرة بعد الفوز السعودي التاريخي على نظيره الأرجنتيني في مباراة وصفت بـ"الملحمية" حتى بات المنتخب الأخضر اليوم أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، اذ فازت الأرجنتين بعدها في 13 مباراة قبل مباراة اليوم.

وتاليًا بعضًا من عناوين المواقع الإخبارية العالمية:

صحيفة ألمانية: ضجة كبيرة في كأس العالم بعد تفوق السعودية على ميسي ورفاقه.

ضجة كبيرة في كأس العالم بعد تفوق السعودية على ميسي ورفاقه. صحيفة يابانية: السعودية تهزم المصنف 3 عالمياً والمرشح للفوز بكأس العالم.

السعودية تهزم المصنف 3 عالمياً والمرشح للفوز بكأس العالم. صحيفة فرنسية: التمرد السعودي كان قاتل.

التمرد السعودي كان قاتل. صحيفة بريطانية: السعودية تُبكي الأرجنتين.

وفي الجولة الثانية سيواجه المنتخب السعودية نظيره البولندي يوم السبت المقبل بملعب المدينة التعليمية، فيما سيكون المنتخب الأرجنتيني مطالبًا بالتدارك في مباراته أمام المكسيك.