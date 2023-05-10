الأميرة سلمى تحتفل بتخرجها قبل زفاف شقيقها الأمير الحسين

البوابة - تشهد العائلة الهاشمية الأردنية احتفالات عارمة في الآونة الأخيرة، فبعد الاحتفال بزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني مارس/آذار الماضي، والتحضيرات المتواصلة لزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، تحتفل الأميرة سلمى بتخرجها من الجامعة اليوم.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله الثاني غادر الأردن قبل دقائق في زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

لماذا غابت الأميرة سلمى عن حفلة حناء الأميرة إيمان؟

وكانت الأميرة الحسناء سلمى قد أثارت الجدل بعدما غابت عن حفلة الحناء التي أقامتها والدتها الملكة رانيا في قصر الحسينية بمناسبة زواج شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني - Princess Iman Bint Abdullah من السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس رغم تواجد أميرات العائلة المالكة الأردنية بالإضافة إلى خطيبة ولي العهد الحسين بن عبدالله، الآنسة رجوة آل سيف.

وطرح كثيرون حينها تساؤلات عن سبب غياب الأميرة إيمان عن حفلة الحناء، خاصة بعد اللقطة التذكارية التي نشرتها والدة العروس الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام قبل أيام والتي ظهرت فيها برفقة الأميرة إيمان والآنسة رجوة أثناء دخولهم القاعة التي احتضنت حفلة الحناء في قصر الحسينية في عمان.

وفي ظل غياب الإجابة الرسمية عن هذه التساؤلات حينها، رجح عدد من مراقبي الحدث الملكي أن غياب الأميرة سلمى جاء بسبب التزامها بالامتحانات الجامعية حيث تتلقى تعليمها في إحدى الجامعات الأمريكية.

الأميرة سلمى تخطف الأنظار في زفاف الأميرة إيمان

نجحت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في لفت الأنظار لها لدى حضورها مراسم عقد قران شقيقتها الأميرة إيمان في "بيت الأردن"، مقر إقامة عائلة الملك عبدالله الثاني.

وتألقت الأميرة سلمى حينها بفستانها الأنيق بلون الماجنتا من علامة ANDREW GN الذي يتوسطه حزام مزين بالكريستال، فيما اكتفت بإسدال شعرها المتموج على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج بسيط يليق بملامح وجهها.

الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني

الاسم: سلمى بنت عبد الله بن الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي

سلمى بنت عبد الله بن الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي مكان الولادة: عمان - الأردن

عمان - الأردن تاريخ الولادة: 26 سبتمبر 2000

26 سبتمبر 2000 الأب: الملك عبدالله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي

الملك عبدالله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله الهاشمي الأم: الملكة رانيا

الملكة رانيا الأشقاء: الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) - الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني- الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) - الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني- الأمير هاشم بن عبدالله الثاني الدراسة: علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية

جناح الطيران

في نوفمبر 2018: تخرجت الأميرة سلمى من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.