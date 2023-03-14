الأمير الحسين يمازح الأردنيين ويعلّق: لقينا الأميرة سلمى

البوابة - أجاب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله بطريقة "طريفة" على السؤال الذي راود مراقبي الحدث الملكي الأخير حين غابت شقيقته الصغرة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني عن حفلة الحناء التي أقيمت في قصر الحسينية يوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، بمناسبة وداع العروس الأميرة إيمان.

ونشر الأمير الحسين بن عبدلله قبل دقائق عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة عفوية جمعته بخطيبته الآنسة رجوة آل سيف وتتقدمهما شقيقته الصغرى الأميرة سلمى.

وأرفق الأمير الحسين بن عبدالله صورته مع شقيقته الأميرة سلمى بتعليق طريف جاء فيه: "لقينا سلمى" ممازحًا الجماهير التي تساءلت طوال الأيام الماضية عن مكان الأميرة سلمى وسبب غيابها عن حفلة وداع شقيقتها قبل أيام.

وين الأميرة سلمى ؟

وكان مراقبو الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية قد لاحظو غياب الأميرة الشابة سلمى عن حفلة الوداع أو الحناء التي أقيمت للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في الحسينية أمس الأربعاء بحضور أميرات من العائلة المالكة في الأردن.

ومن أكثر الصور التي سلطت الضوء على مسألة غياب الأميرة سلمى عن حفلة حناء شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان بنت عبدالله هي الصورة التذكارية التي نشرتها الملكة رانيا، أم العروس، عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام برفقة الأميرة إيمان والآنسة رجوة أثناء دخولهم القاعة التي احتضنت حفلة الحناء في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان.

وفي ظل غياب الإجابة الرسمية حينها عن هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام، رجح عدد من مراقبي الحدث الملكي أن غياب الأميرة الشابة سلمى بنت عبدالله الثاني جاء بسبب التزامها بالامتحانات الجامعية حيث تتلقى تعليمها في إحدى الجامعات الأمريكية.

الأميرة سلمى في حفل زفاف الأميرة إيمان

وكانت الأميرة الشابة سلمى بنت عبدالله الثاني من أوائل الحاضرين في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني يوم الأحد، 12 مارس 2023، حين جلست في الصفوف الأولى من قاعة مراسم عقد القران في بيت الأردن، مقر إقامة العاهل الأردني عبدالله الثاني وعائلته.

وتألقت الأميرة الشابة سلمى بفستان بلون الماجنتا من علامة ANDREW GN الذي يتوسطه حزام مزين بالكريستال، واكتفت بإسدال شعرها المتموج على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج بسيط يليق بملامح وجهها.