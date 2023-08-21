الأميرة سلمى تدعم المساواة بين الجنسين بتيشيرت من Chloé.. شاهدوا جمالها

البوابة - تحرص الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، دومًا على مشاركة لحظات عفوية تجمعها بعائلتها اللطيفة مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يتابعها الملايين حول العالم.

آخر هذه اللقطات نشرتها قبل دقائق، والتي ظهرت فيها الملكة رانيا برفقة زوجها الملك عبدالله الثاني وطفليهما الأميرة سلمى بنت عبدالله والأمير هاشم بن عبدالله وعلّقت عليها: "أحلى الأوقات دائًما معكم".

ولفتت إطلالة الأميرة سلمى في الصور الأنظار لها، والتي ظهرت فيها مرتدية "تيشيرت" أبيض اللون طبُع عليه باللون الفوشي عبارة Girls forward وهي إصدار خاص من علامة Chloé الفرنسية للأزياء الراقية.

الأميرة سلمى تدعم المساواة بين الجنسين

وكشف البحث عن تفاصيل إطلالة الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، بأن "تيشيرت" علامة Chloé تم تصميمه في 2020 بالتعاون مع برامج اليونيسف لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة.

وأبدى عدد من متابعي الملكة رانيا إعجابهم بدعم الأميرة سلمى لقضايا إنسانية، وأشاروا إلى أنها ورثت هذا الاهتمام من والدتها الملكة رانيا، فهي مدافعة دولية عن حقوق الإنسان ومدافعة قوية عن أطفال العالم، ويركز عملها على الحوار بين الثقافات والتعليم وتمكين المرأة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وكشفت العلامة الفرنسية عن تعاونها مع اليونيسيف من أجل إنشاء شراكة "Girls Forward" الدولية، التي تم الترويج لها من قبل الممثلتين لوسي بوينتون وكاتي هولمز.

وأعلنت علامة كلوي حينها أن ريع مبيعات مجموعة Girls Forward، سيخصص لتمويل الأعمال التجارية والتدريب على المهارات للشابات في جميع أنحاء العالم.

وانضمت الممثلتان إلى فريق المشروع بهدف زيادة الوعي بالحملة العالمية، والتي تم تمويلها أيضًا من قبل مجموعة أزياء، وتم إطلاقها في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من عام 2020.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Chloé، فإن التيشيرت المميز متوفر بلونين، وتم التبرع بنسبة 100 في المائة من الأرباح لبرامج المساواة بين الجنسين في اليونيسف.

وأشارت العلامة التجارية إلى أن الـ"تيشيرت" مصنوع من قطن جيرسي عضوي، ويتميز بطبعة يد متماسكة لإثارة روح الوحدة وشعار "Girls Forward".

وتم طرح هذا التيشيرت المميز للبيع عبر الموقع الالكتروني لعلامة Chloe وفي متاجر Chloe في فرنسا واليابان وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مقابل 405 دولارًا أمريكيًا.