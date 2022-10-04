"الأميرة سمية بنت الحسن تحتفل بخطوبة ابنها .. من هي العروس؟"

أعلنت العائلة المالكة في الأردن نبأ خطوبة الأمير طارق، نجل الأميرة سمية بنت الحسن، ابنة عم ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، الرابع من أكتوبر 2022.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الأردن أن الأمير طارق ناصر جودة قد قرأ الفاتحة تمهيدًا للارتباط بالآنسة زين هادي أبو هنطش اليوم بحضور والدي العريس الأميرة سمية بنت الحسن وزوجها ناصر جودة.

كما حضر حفل الخطوبة جد العريس الأمير الحسن بن طلال، ولي العهد الأردني السابق، وجوته الأميرة ثروت وعمه الأمير راشد بن الحسن وزوجته الأميرة هلا الراشد وكذلك عمته الأميرة رحمة بنت الحسن وزوجها والأميرة بديعة بنت الحسن.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة في الأردن على تطبيق "إنستغرام" صورًا من خطوبة الأمير طارق ناصر جودة من الآنسة زين.

كما نشرت الأميرة الأردنية سمية تهنئة لابنها طارق بمناسبة خطوبته جاء فيها: "من أجمل الأيام وأسعدها بأنّ مَن الله علينا بفرحة ابننا الغالي طارق ناصر جودة بمناسبة قراءة الفاتحة على الغالية زين هادي أبو هنطش.. الغوالي طارق وزين، ادعو الله ان يبارك في حياتكما ويغمر قلبكما حُلل من السعد والفرح.جمع الله بينكما على وئام وسكينة.. الحمدالله".

صور من خطوبة طارق ناصر جودة

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة في الأردن صورًا من حفل الخطوبة والذي تم بشكلٍ عائلي بسيط.

طارق يتوسط والديه الأميرة سمية والسيد ناصر جودة

طارق مع والدته الأميرة سمية الحسن

طارق مع خطيبته الآنسة زين

الأميرة سمية بنت الحسن

اسمها الكامل: سمية بنت الحسن بن طلال

سمية بنت الحسن بن طلال والدها: الأمير الحسن بن طلال - ولي العهد الأردني الأسبق

الأمير الحسن بن طلال - ولي العهد الأردني الأسبق والدتها: الأميرة ثروت الحسن

الأميرة ثروت الحسن تاريخ الولادة: 14 مايو 1971

دراسة الأميرة سمية

التعليم الابتدائي: أنهت الأميرة الأردنية سمية تعليمها الابتدائي في الأردن.

أنهت الأميرة الأردنية سمية تعليمها الابتدائي في الأردن. التعليم الثانوي: التحقت بمدرسة شربورن للبنات في دورست في إنجلترا.

التحقت بمدرسة شربورن للبنات في دورست في إنجلترا. التعليم الجامعي: تخرجت من معهد كورتولد للفنون التابعة لجامعة لندن.

زواجها الأميرة سمية

تزوجت الأميرة الأردنية سمية بنت الحسن من ناصر جودة ابن وزير المواصلات الأسبق سامي جودة.

أنجبت الأميرة سمية وناصر جودة أربعة أطفال:

التوأم طارق وزين الشرف (1994)

علي (1996)

سكينة (1998)

طلاق الأميرة سمية

انفصلت الأميرة الأردنية سمية عن جودة سنة 2007.