زواج نجل الأميرة عالية بنت الحسين.. والأمير الحسين ورجوة في ظهور لافت

البوابة - نجحت العائلة الملكية الأردنية في دخول دائرة الأضواء العالمية في الآونة الأخيرة، وأصبحت أخبارها وتفاصيل حياتها الخاصة تحظى باهتمامٍ منقطع النظير، خاصة بعد مشاركتها لحظات مميزة من سلسلة من الأعراس والمناسبات الرسمية التي شهدتها خلال الأشهر الماضية كان أبرزها الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة وزواج الأميرة إيمان والسيد جميل.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة على الاحتفال بزواج طلال جودة، نجل الأميرة سمية بنت الحسن، من السيدة زين أبو هنطش، تستعد الأميرة عالية بنت الحسين للاحتفال بزواج ابنها السيد طلال الصالح من الآنسة دانا.

الأميرة عالية بنت الحسين برفقة ابنها طلال وخطيبته دانا

وكشفت صفحات تُعنى بأخبار أفراد العائلة الملكية في الأردن أن الأميرة عالية، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، ستحتفل بزواج ثاني أبناءها الذكور في وقت لاحق اليوم السبت.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بزواج السيد طلال والآنسة دانا، إلا أنه من المتوقع حضور عدد كبير من أمراء وأميرات البيت الهاشمي باعتبار أن الأميرة عالية هي الابنة الكبرى لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال.

الأمير الحسين ورجوة في عقد قران

الأمير الحسين وعروسه رجوة في مراسم عقد قران نجل الأميرة عالية

شرف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين مراسم عقد قران السيد طلال، نجل الأميرة عالية بنت الحسين، على الآنسة دانا.

ونشرت صفحات مهتمة بأخبار أمراء وأميرات آل هاشم صورة جمعت الأمير الحسين وعروسه رجوة أثناء حضورهما مراسم عقد قران السيد طلال على دانا.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن تاريخ عقد قران طلال ودانا، إلا أن عدد من المعلقين ذكروا بأن المراسم تمت قبل أيام، ومن المرجح أن تكون يوم الخميس، 27 يوليو، أي قبل حفل الزفاف الرسمي بيومين.

كما نشرت الأميرة عالية عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" يوم الخميس صورة جمعتها بأخيها غير الشقيق الأمير فيصل بن الحسين وزوجته زينة الفيصل.

الأميرة عالية برفقة الأمير فيصل وزوجته زينة

كما نشرت الأميرة عالية في اليوم التالي، صورة جمعتها بالأميرة منى والدة ملك الأردن عبدالله الثاني.

الأميرة عالية برفقة الأميرة منى (والدة الملك عبدالله الثاني)

خطوبة نجل الأميرة عالية بنت الحسين

احتفلت الأميرة عالية بنت الحسين في نوفمبر 2022 بخطوبة نجلها طلال الصالح من الآنسة دانا.

وشاركت الأميرة عالية حينها مجموعة من الصور التي التقطت للعروسين عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" متمنية لهما حياة سعيدة معًا.

الأميرة عالية بنت الحسين

الاسم الكامل: عالية بنت الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي

الأب: الملك الحسين بن طلال

الأم: الأميرة دينا بنت عبدالحميد اقرأ ايضاً مأدبة غداء بمناسبة زفاف طارق ناصر جودة والأميرة سمية بنت الحسن

تاريخ الولادة: 13 فبراير 1956

دراسة الأميرة عالية بنت الحسين

تلقّت الأميرة عالية تعليمها في المراحل الابتدائية والثانوية في عمّان، ثم التحقت بالجامعة الأردنية.

زواج الأميرة عالية

في 12 نيسان 1977، تزوجت الأميرة عالية من ناصر وصفي ميرزا وأنجبت منه السيد حسين.

بعد انفصالها عنه تزوجت من السيد محمد أنور فريد الصالح الكلوب في 30 تموز 1988 وأنجبت ولدين: طلال وعبد الحميد

