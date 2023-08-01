الأميرة للا خديجة تسرق الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهدوا جمالها

البوابة - نجحت الأميرة للا خديجة العلوي، ثاني أبناء للملك محمد السادس من زوجته سلمى بناني، في لفت الأنظار لها لدى حضورها الاحتفالات التي أقيمت أمس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء والدها الملك محمد السادس عرش الحكم في مملكة المغرب.

وشوهدت الأميرة الشابة للا خديجة وهي تجلس في المقعد الخلفي من المركبة بالقرب من والدها الملك محمد السادس الذي كان يجلس في المقعد الأمامي، قبل توجهه نحو الاحتفالات وإلقاء خطابًا رسميًا إلى الشعب بمناسبة عيد العرش.

وحظي ظهور الأميرة للا خديجة على تفاعل واسع لدى مراقبي الأحداث الملكية، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بجمالها الأخاذ.

وذكر عدد من المعلقين بأن صورة الأميرة للا خديجة كانت محفورة في ذاكرتهم على أنها طفلة صغيرة بملامح بريئة، لكن لم يتوقعوا أن تصبح شابة حسناء في أحدث ظهور لها.

وأشار الكثيرون إلى أن الأميرة للا خديجة، التي احتفلت قبل أشهر بإتمام عامها الـ16، أصبحت شابة حسناء بملامح جميلة، وبأنهم فوجئوا بجمالها بعدما اعتادوا على رؤيتها طفلة صغيرة.

وذكر معلقون بأن مشاركة الأميرة للا خديجة في مراسم عيد العرش هو الأول منذ عام 2019، فهي مُقلة بظهورها العلني على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأميرة للا خديجة

اسمها الكامل: الأميرة خديجة بنت محمد السادس بن الحسن الثاني

الأب: الملك محمد السادس بن الحسن الثاني

الأم: للا سلمى بناني

تاريخ الولادة: 28 فبراير 2007م

مكان الولادة: الرباط

الأخ: ولي العهد ولي عهد المغرب الحسن بن محمد

ولادة تعم المغرب بولادة الأميرة للا خديجة

احتفالا بمولدها، عمت الأفراح في أرجاء المملكة المغربية حتى أن الملك محمد السادس أصدر مرسومًا بالعفو الملكي عن آلاف المساجين.

وفي يوم ولادتها، أطلقت المدفعية 21 طلقة فيما توافدت جموع من المواطنين بشكل تلقائي على ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، للتعبير عن فرحتهم بولادتها وتقديم التهاني للملك بالمولودة الجليلة.

كما فتحت دفاتر ذهبية لتمكين المواطنين من تسجيل تهانيهم للملك وعائلته بولادة الأميرة للا خديجة، وللإعراب عن متمنياتهم بموفور الصحة والسعادة للأميرة الميمونة.

كما شهدت مختلف أنحاء المملكة احتفالات كبيرة وتسليم الهدايا على أسر المواليد الجدد، الذين تزامن ميلادهم مع ازدياد الأميرة للا خديجة.

كما شهدت سفارات وقنصليات المغرب بمختلف دول العالم توافد عدد كبير من الشخصيات التي تنتمي إلى عوالم السياسة والفن والرياضة والإعلام والأعمال، وكذا أعضاء من الهيئات الدبلوماسية الذين قدموا للتعبير عن تهانيهم للملك بمناسبة ميلاد كريمته الجليلة.