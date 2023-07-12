الأمير الحسين يتغنى بوالده ويستعين بـ عبدالله يا عقيد القوم

البوابة - نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة "عفوية" جمعته بوالده ملك الأردن عبدالله الثاني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وظهر الأمير الحسين في الصورة برفقة والده الملك عبدالله الثاني بملابسهما الرسمية، إذ بدا واضحًا انشغالهما في التحضير لمناسبةٍ رسميةٍ أو لمؤتمر دولي هام.

ولم يكشف الأمير الحسين توقيت التقاط هذه الصورة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها كانت قبل أشهر، دون تحديد الشهر.

واستعان ولي العهد الأردني بفرقة اللوزيين الأردنية من أجل التعبير عن مشاعر والفخر والاعتزاز التي تنتابه في كل لحظة يقف فيها إلى جانب والده، واختار أغنية "يا بيرقنا العالي" التي ذاع صيتها في الأردن حتى باتت واحدة من أبرز من الأغاني الوطنية والشعبية الأردنية.

واختار الأمير الحسين أن يرفق الصورة بمقطع قصير من الأغنية، وهو "عبدالله يا عقيد القوم" من الأغنية التي صدرت عام 2007 للتوأم "وسام وحسام اللوزي.

وأبدى مراقبو الأحداث الملكية إعجابهم الشديد بالصورة التي نشرها ولي العهد والتعليق المرفق لها، وعبروا عن إعجابهم بحرص أفراد العائلة المالكة في الأردن مشاركة صورًا "عفوية" لهم تعكس تواضعهم الشديد وتؤكد بأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني.

وكان المجتمع الأردني قد احتفل في الأول من يونيو 2023 بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الأميرة رجوة بحضور أفراد العائلة الهاشمية وعدد من الملوك والأمراء وأولياء العهد ورؤساء دول شقيقة وصديقة.

بيرقنا العالي

وبعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين من فتاة سعودية، تخطت شهرة أغنية "بيرقنا العالي" الحدود الأردنية، حتى وصلت إلى الأراضي السعودية وباتت تسمع في الأعراس والمناسبات والمهرجانات المقامة هناك.