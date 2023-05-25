الأمير الحسين يحمل شقيقه هاشم على أكتافه احتفالًا بتخرجه

البوابة - هنّأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شقيقه الأصغر الأمير هاشم بن عبد الله، بمناسبة تخرّجه من مدرسة كينغز أكاديمي - king's academy في مدينة مأدبا الأردنيّة، بعد إنهائه مرحلة الثّانوية العامة.

ونشر الأمير الحسين صورة طريفة تجمعه بشقيقه الأمير هاشم التقطتها في نهاية حفل التخرج عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وأرفقها بعبارة: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".

العائلة الملكية الأردنية تحتفل بتخرج الأمير هاشم

حضر الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا مساء أمس الأربعاء حفل تخرج ابنهما هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي - king's academy بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

كما تواجد في حفل تخرج الأمير هاشم كل من شقيقته الأميرة سلمى والأميرة إيمان التي كانت متواجدة أيضًا برفقة زوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وحرصت جدة الأمير هاشم، الأميرة منى، على حضور حفل تخرجه من الجامعة ومشاركته فرحته في هذه المناسبة برفقة ابنتها الأميرة عائشة بنت الحسين وعمه الأمير فيصل بن الحسين.

كما تواجدت عائلة الأمير علي بن الحسين في حفل التخرج الذي أقيم مساء أمس لحضور تخرج ابنته الأميرة الجليلة التي تحتفل هي أيضًا بانهاء دراستها الثانوية من نفس المدرسة.

الملكة رانيا تهنئ الأمير هاشم

هنأت الملكة رانيا ابنها الصغير الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمناسبة تخرجه من مدرسة كينغز أكاديمي - king's academy بمأدبا أمس الأربعاء.

ونشرت الملكة رانيا مجموعة من الصور التي كانت قد التقط لها ولعائلتها في حفل تخرج الأمير هاشم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق طريف جاء فيه: "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".