الأميرة سلمى في مراسم زفاف شقيقتها الأميرة إيمان

البوابة - تتجه أنظار العالم الآن نحو "بيت الأردن"، بالقصور الملكية الأردنية في العاصمة عمان، لمتابعة مراسم مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس التي بدأت قبل لحظات.

وكان الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا في استقبال ضيوف مراسم الحفل الذين بدأوا بالتوافد نحو بيت الأردن لحضور مراسم عقد قران الأميرة إيمان والسيد جميل وفي مقدمتهم الأمير الحسن بن طلال حيث سيقوم إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد عبدالحفيظ فلاح الخلايلة بعقد القران.

ولفتت شقيقة العروس الأميرة سلمى بنت الحسين الأنظار لها خلال تواجدها في قاعة حفل عقد القران بعدما أثار غيابها عن حفلة الحناء التي أقيمت للعروس في قصر الحسينية يوم الثلاثاء الماضي، قلق مراقبي الحدث الملكي في الأردن.

ولفتت الأميرة سلمى الأنظار لها اليوم بفستانها الأنيق ذو اللون الفوشي الذي يتوسطه بروش باللون اللون الأخضر، فيما اكتفت بإسدال شعرها المتموج على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج بسيط يليق بملامح وجهها.

وعلى غرار الحزام الذي منحته الملكة رانيا لابنتها إيمان في حفلة الحناء قبل أيام، شوهدت اليوم الأميرة سلمى بحزام آخر كانت قد ارتدته والدتها الملكة رانيا في وقتٍ سابق.

الأميرة سلمى تحضر مراسم زفاف شقيقتها الأميرة إيمان

وشوهدت الأميرة سلمى إلى جانب شقيقيها الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

وكان غياب الأميرة سلمى بنت عبدالله (23 عامًا) عن حفلة شقيقتها الأميرة إيمان في حفلة الحناء قد أثار الكثير من التساؤلات رغم تواجد أميرات العائلة المالكة الأردنية بالإضافة إلى خطيبة ولي العهد الحسين بن عبدالله، الآنسة رجوة آل سيف.

ومن أكثر الصور التي سلطت الضوء على مسألة غياب الأميرة سلمى بنت عبدالله هي اللقطة التذكارية التي نشرتها والدة العروس الملكة رانيا عبر حسابها في تطبيق إنستغرام قبل أيام والتي ظهرت فيها برفقة الأميرة إيمان والآنسة رجوة أثناء دخولهم القاعة التي احتضنت حفلة الحناء في قصر الحسينية في عمان.