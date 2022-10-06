الأمير عبد العزيز بن سلمان يرد على صحفية بابتسامة مستفزة .. والسعوديون يتفاعلون

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يُظهر سرعة بديهة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ورده "الناري" على أسئلة الإعلام العالمي قبيل دخوله اجتماع "أوبك+" في فينا أمس الأربعاء.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم أجمع، نجح الأمير عبد العزيز بن سلمان في التصدي لأسئلة إحدى الصحفيات خارج بوابة مبنى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بطريقة "ذكية" وتميّزت بروح الفكاهة والبهجة.

وبابتسامة لامعة، رد الأمير عبد العزيز بن سلمان على سؤالٍ وجهته له إحدى الصحفيات عما إذا كان خفض إنتاج البترول يستحق تعريض العلاقة مع الولايات المتحدة للخطر، في إشارة إلى العلاقات السعودية الأمريكية.

وبعبارة "أنصحكم بالاستمتاع بالشمس... سيكون يومًا مشمسًا"، اكتفى الأمير السعودي بالرد على سؤال الصحفية وأكمل طريقه نحو اجتماعات "أوبك +" والتي تقام لأول مرة حضوريًا منذ جائحة كورونا المستجد.

الأمير عبد العزيز بن سلمان يشعل تويتر السعودية

وعلى منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعل المغردون مع الأمير عبد العزيز وأشادوا بسرعة بديهته في الرد على أسئلة الصحفيين.

وعبر المغردون عن شعورهم بالفخر والاعتزاز من رد الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي يعكس مدى قوة السعودية في اتخاذ القرارات خاصة في المحافل الدولية وإصرارها على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

كما تناقل المغردون مقطع فيديو آخر للأمير عبد العزيز بن سلمان حين رفض الرد على أسئلة مراسل وكالة "رويترز" عليه الأسئلة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

كتب المغرد خالد عبدالله: "هذا أفضل وزير للنفط مر على السعودية منذ توحيدها . جاء في مرحلة صعبة جدا جدا وقدر بفضل الله ثم بدعم الملك وولي العهد أن يجعل المملكة هي بورصة النفط في العالم . الله يقويك سمو الأمير".

الشاعر يحيى رياني كتب مغردًا: "يا أخي فخر أنّك سعودي رد مفحم من سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أنا السعودي راياتي وما نُكستْ أو استباح احتلالٌ شبر في بلدي إذا رضيتُ نخيلُ الجود مثمرةٌ وإنْ غضبتُ فلا أُبقي على أحدِ".

قال المغرد خالد سعد السبيعي: "الشجاعة والقيادة والسياسة بالفطرة شاربينها ومن زعيم الحزم والعزم دارسينها و فاهمينها. بارك الله فيكم وفي سعيكم ومجهودك لأجل الدين والوطن والقيادة والشعب العظيم".