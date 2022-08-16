الأمير محمد بن سلمان يُقبل الحجر الأسود أثناء غسل الكعبة المشرفة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاركته في مراسم غسل الكعبة المشرفة، صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولم تتوقف التعليقات عن التعبير بإعجابها بالصور ومقاطع الفيديو التي التقطت للأمير محمد بن سلمان أثناء طوافه بالبيت العتيق وتأديته ركعتي الطواف، ثم توجهه إلى داخل الكعبة المشرفة.

وعند دخول الأمير الكعبة المشرفة بدأ بغسل جدرانها بماء زمزم المخلوط بماء الورد، ثم أدى ركعتي السنة.

كما لاقت اللحظة التي قبل فيها الأمير محمد بن سلمان الحجر الأسود على إعجاب رواد موقع التدوين "تويتر" الذين حرصوا على تداولها بكثرة عبر وسم #ولي_العهد_يتشرف_بغسل_الكعبه الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا منذ فجر اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس 2022.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى المسجد الحرام الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فيما رافقه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وسدنة بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

غسل الكعبة المشرفة

تعمل المملكة العربية السعودية على غسل الكعبة المشرفة، بشكل سنوي، وذلك في ضوء حرص القيادة الحكيمة بالحرمين الشريفين.

تبدأ مراسم غسل الكعبة المشرفة في المسجد الحرام من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد.

الإعلامي السعودي غالب كامل يدخل العناية المركزة في الأردن