الأكثر تداولًا .. أم تفترش الأرض أمام العناية المركزة لتراقب ابنها المريض قبل إعلان وفاته

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "مؤثرة" لأم كويتية تترقب بخوف الحالة الصحية لابنها المنوم في غرفة العناية المركزة قبل إعلان نبأ وفاته.

وحظيت صورة الأم الكويتية على تفاعل واسع من قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعديد من الدول العربية الذين أعربوا عن تضامنهم معها وتعاطفهم مع ابنها سائلين الله أن يُمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وأظهرت الصورة المتداولة سيدة منقبة وقد افترشت الأرض خارج غرفة العناية المركزة التي يرقد فيها نجلها، للبقاء على اطلاع دائم على حالته الصحية قبل أن تفجع بنبأ وفاته.

تعاطف مع الأم المكلومة

جذبت الأم المكلومة بموقفها هذا وحرصها على مراقبة ابنها من وراء الزجاج أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا تعاطفًا واسعًا معها، وخصصوا مئات التدوينات للدعاء لها ولابنها الذي فارق الحياة عقب أيام من تواجده في العناية المركزة.

وذكرت صفحات إخبارية كويتية أن الشاب تركي صباح الظفيري، وهو نجل السيدة التي ظهرت في الصورة المتداولة، توفي يوم السبت، 13 أغسطس 2022، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال مشاري الزعابة، العضو في نقابة الصحفيين الكويتية: "ياااااامال الجنة يا أبو بندر الجار الطيب الخلوق اقسم بالله حنا شهود الله في ارضه لتركي صباح الظفيري يارب عوض شبابه في الجنة اقسم بالله فقيدة وفاجعة الله يصبرنا على فراقك يا الجار تكفون دعواتكم له والله يصير قلبك يا أم تركي".

سبب وفاة تركي صباح الظفيري

أشارت صفحات إخبارية في الكويت أن الشاب الراحل تركي كان قد عانى من نزيف في الدماغ أدخل على أثرها للعناية المشددة قبل أن يتم إعلان وفاته.

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