الأمير هاشم بن الحسين والسفير السعودي في جلسة أخوة بالأردن .. شاهدوا الصورة

لبى السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري دعوة كان قد تلقاها من الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبد الله الثاني، لزيارته في منزله في العاصمة عمان.

ونشر السفير السعودي نايف السديري تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورة من الزيارة التي قام بها لمنزل الأمير هاشم يوم أمس الثلاثاء.

وأرفق السفير السديري الصورة التي جمعته بالأمير هاشم بعبارة جاء فيها: "اليوم في ضيافة أمير المحبة، هاشم بن الحسين".

وذكر السفير أن لقاءه بالأمير هاشم شهد حديثًا شيقًا عن "أواصر المحبة الراسخة بين الشعبين الشقيقين" في إشارة إلى العلاقة بين الشعبين الأردني والسعودي، خاصة وأن الأمير الأردني متزوج من سيدة سعودية وهي الأميرة فهدة الهاشم.

وكان الأمير هاشم قد عقد قرانه على فهدة أبو نيان في 6 يناير من عام 2006 وباتت تُلقب منذ ذلك الحين بـ"الأميرة فهدة".

من هي زوجة الأمير هاشم بن الحسين

وتُعد الأميرة فهدة هي ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، كما أنها حفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

وأنجبت الأميرة فهدة الهاشم خمسة أبناء وهم:

الأميرة هالة النور (6 أبريل 2007)

الأميرة راية النور (4 يوليو 2008)

الأميرة فاطمة العالية (5 نوفمبر 2011)

الأمير الحسين حيدرة. (15 يوليو 2015)

الأمير محمد الحسن (21 أكتوبر 2019)

من هو الأمير هاشم؟

الاسم: هاشم بن الحسين بن طلال

الأب: الملك الحسين بن طلال

الأم: نور الحسين

دراسة الأمير هاشم بن الحسين