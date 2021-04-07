ابنة الأمير هاشم تحتفل بعيدها الـ14.. هل ورثت جمالها من عماتها إيمان وراية؟

احتفلت ابنة الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة هالة النور، يوم أمس 6 أبريل بعيد ميلادها الرابع عشر.

وتناقلت صفحات معنية بأخبار الأسرة المالكة في الأردن صورًا للأميرة الحسناء متمنين لها العمر المديد فيما أشار مغردون الى التشابه بينها وبين عماتها الأميرتين راية وإيمان.

وكان الأمير هاشم، شقيق الأمير حمزة بن الحسين والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، قد تزوج في 6 يناير 2006 من الأميرة فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي "محمد بن إبراهيم أبو نيان"، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

وأنجب الأمير هاشم وزوجته الأميرة فهدة:

الأميرة هالة النور ( 6 أبريل 2007 ).

الأميرة راية النور (4 يوليو 2008 ).

الأميرة فاطمة العالية (5 نوفمبر 2011 ).

الأمير الحسين حيدرة. (15 يوليو 2015).

الأمير محمد الحسن (21 أكتوبر 2019).

من هو الأمير هاشم؟

هاشم بن الحسين (10 يونيو 1981-)، أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين.

تم تعيينه في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني خلفًا للأمير رعد بن زيد.

وتولى مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

دراسته

أنهى تعليمه الابتدائي في عمّان، ثم واصل دراسته الثانوية في مدارس "سانت مارك" في الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج في مدرسة "ميريت" عام 1999. والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة في المملكة المتحدة وتخرج فيها عام 2000 برتبة ملازم ثان، وحازعلى جائزة الأمير سعود بن عبد الله التي تُمنح للطالب الذي يحصل على أعلى مجموع في علامات المواد الدراسية. وفي عام 2005، تخرّج بامتياز في كلية الدراسات الخارجية بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة. كما يحمل شهادة الماجستير في علوم القرآن من جامعة البلقاء التطبيقية وتخرج منها سنة 2006. حصل على شهادة ماجستير أخرى سنة 2014 في الدراسات الدفاعية من جامعة "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة.

الخدمة العسكرية

تدرج في الرتب العسكرية في العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأردنية - للجيش العربي وخدم في أقسامها الثلاثة: الصاعقة، مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة.

وفي عام 2015 تسَّلم قيادة كتيبة المغاوير/61 الملكية المختصة في العمليات المتقدمة في المناطق الجبلية وفي المناطق المبنية والصحراوية.

وكانت آخر مهمة عسكرية تولاها هي مستشار لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون العمليات الخاصة وقوات رد الفعل السريع. ويخدم حاليا كأحد ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ويحمل رتبة عقيد ركن.

وخلال خدمته العسكرية شارك في دورة قادة الفصائل التأسيسية في الولايات المتحدة في عام 2007، وحاز على جائزة أفضل تحصيل في الدورة من بين الضباط الدوليين المشاركين، كما شارك في دورة قادة سرايا المشاة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2009 وحقق أعلى درجة في التحصيل الأكاديمي. وفي عام 2014 شارك وأنهى بنجاح دورة ضباط متقدمة في كلية القيادة والأركان في المملكة المتحدة.

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