الأمير ويليام يتلقى طلب زبون مطعم هندي .. فيديو طريف

نشرت صحيفة ديلي ستار فيديو طريف لولي العهد البريطاني الحالي الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون خلال زيارتهما لاحد المطاعم الهندية.

الأمير ويليام ياخذ طلب زبون على الهاتف في مطعم هندي

وفي تفاصيل الفيديو المتداول ذهب ال أمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون لزيارة مطعم هندي خلال زيارتهما منطقة برمنغهام في جولة لهما قبل حفل تتويج الملك تشارلز.

وزار الثنائي الملكي مطعم إنديان ستريتيري وكشفا عن عشقهما للمأكولات الهندية والتوابل، من بينها الكاري الذي اكدت ميدلتون أنه من التوابل المفضلة لديها، فيما أطلق الأمير ويليام على نفسه اسم "رجل الماسالا"، وأكدا أن اولادهم أيضًا يحبون الطعام الهندي.

وخلال تواجدهما في المطعم كشف ولي العهد البريطاني عن جانبه المرح حيث قام بالرد على هاتف المطعم لأخذ الحجز من أحد الزبائن فيما ظهرت كيت وهي تضحك إلى جانبه.

وتستعد العائلة الملكية لحفل تتويج الملك تشارلز بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث العام الماضي ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 6 مايو المقبل.

وأشارت العديد من التقارير سابقًا ان الأمير هاري الذي كان قد استقال مع زوجته ميغان ماركل من المهام الملكية سيتواجد في حفل تتويج والده فيما تغيب زوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة عن حفل التتويج.

والجدير بالذكر أن علاقة الأمير هاري متوترة مع عائلته لا سيما بعد قيامه بنشر كتاب مذكرات كشف من خلاله الكثير من الفضائح وأسرار العائلة المالكة البريطانية.