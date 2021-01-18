الإبداع يتخطى العقبات... يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك

أصبح " لاي تشي واي - Lai Chi-wai" أول شخص في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 مترًا من ناطحة سحاب بينما كان مقيدًا على كرسي متحرك .

واحتاج " لاي " لأكثر من 10 ساعات يوم السبت الماضي لينجز هذه المهمة و جمع الأموال لمرضى النخاع الشوكي .

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ولم يتمكن المتسلق البالغ من العمر 37 عامًا، والذي أصيب بالشلل من الخصر إلى أسفل في حادث سيارة قبل 10 سنوات، من الوصول إلى قمة برج نينا البالغ ارتفاعه 300 متر في شبه جزيرة كولون .

وقال " لاي ": " كنت خائفا جد ً ا .. فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه ".

ونجح " لاي " في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية " أي ما يعادل 670639 دولارا أميركي ً ا ".

وكان " لاي " توّج قبل عام 2011 بطلًا لآسيا أربع مرات في رياضة تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات .

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وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات .

وقبل 5 سنوات تمكن من صعود جبل ليونروك الذي يبلغ ارتفاعه 495 متر ً ا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونغ كونغ .

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