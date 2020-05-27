الإعلامي السعودي علي المشعل يودع العزوبية.. وهكذا فاجئ خطيبته بطلب الزواج

أعلن الإعلامي السعودي والمذيع السابق في برنامج "صباح الخير يا عرب" الـ "ام بي سي" علي المشعل ارتباطه الرسمي بفتاة عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر علي فيديو رومانسي للحظة طلبه من الفتاة قبول الارتباط به، وقد ركع على طريقة الأفلام السينمائية، مرفقًا الفيديو بتعليق باللغة الإنجليزية: "لقد قالت نعم".

في حين أعلن ارتباطه عبر حسابه في "تويتر" بتغريدة قال فيها: "وداعا للعزوبية".

ولم يكشف المشعل هوية الفتاة، إلا أن مقطع الفيديو كشف أنها أجنبية، خاصة وقد ظهرت في المقطع وهي تتحدث العربية بصعوبة، إضافة إلى إعلانها ارتباطها بالإعلامي السعودي باللغة الإنجليزية، حيث قالت: "تمت خطبتي".

من هو علي المشعل؟

عمل في مجموعة قنوات "إم بي سي"، منذ عام 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته من مجموعة "إم بي سي" نهاية عام 2019.

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كما شغل منصب مدير التواصل الاجتماعي في كلية مونتانا التقنية بين 2013 و2015 كما عمل كاتبًا ومراسلًا في غرفة الأخبار في مجموعة "ام بي سي" خلال 2014.

حاصل على بكالوريوس في الإعلام عام 2015 من جامعة مونتانا في الوالايت المتحدة الأمريكية.

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