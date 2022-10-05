الإعلان التلفزيوني الحصري لبطولة كأس العالم مع خابي ونيمار.. شاهده الآن

انضم نجم مواقع التواصل الاجتماعي، السنغالي الأصل خابي لام ، الملقب بملك "التيك توك"، إلى قائمة المشاهير المروجين لمونديال قطر 2022 بالتعاون مع بنك قطر الوطني QNB إلى جانب عدد من المشاهير أبرزهم نجم كرة القدم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور.

وأعلن بنك قطر الوطني أن نجم تيك توك خابي لام، سيكون سفير العلامة التجارية الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 باعتباره الشخص الأكثر متابعة في العالم على تطبيق "تيك توك - TikTok" مع أكثر من 150 مليون متابع.

إعلان كأس العالم بقطر 2022

وكجزء من حملة الترويج لـ مونديال قطر 2022، ظهر خابي إلى جانب نيمار وعدد من المشاهير العرب في الإعلان التلفزيوني الحصري لبطولة كأس العالم 2022 والذي تم تصويره برعاية بنك قطر الوطني QNB.

كما ظهر في إعلان كأس العالم التوأم الفلسطيني محمد وأمير، الملقبين بـ"ميدو وميمو"، اللذان حرصها على إعادة نشر فيديو الإعلان الترويجي عبر حسابهم الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقوها بتعليق: "اجعل حلمك أكبر مع خابي ونيمار نقدم لكم الإعلان التلفزيوني الحصري لبطولة كأس العالم".

خابي في قطر

وكان مشهور تيك توك خابي لام قد وصل قطر قبل أيام من أجل المشاركة في الترويج لبطولة كأس العالم 2022 إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركته الشهيرة بيديه داخل السيارة، بينما ظهر في مقطع آخر وهو يقدم القهوة العربية لأحدهم وفقًا للتقاليد العربية.

شهرة خابي

أصبح خابي لام أحد ألمع وأشهر الأسماء في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي - على وجه التحديد، على تطبيق "تيك توك – TikTok" حتى إنه لُقب بـ"ملك تيك توك".

أصبح السنغالي-الإيطالي، البالغ من العمر 22 عامًا، منشئ المحتوى الأكثر متابعة على التطبيق في يونيو، متجاوزًا شارلي دي أميليو (18 عامًا).

نجح لام في تحقيق شهرة واسعة وبشكلٍ سريع، حيث انتقل من العمل في مصنع بسيط إلى الظهور في مقاطع الفيديو مع سنوب دوج ونجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش، كما أصبح وجه مجموعة BOSS X KHABY مع عملاق الأزياء Hugo Boss.

ويُعد لام لام جزًا من جيل جديد من النجوم الذين وجدوا نجاحهم فقط على TikTok ويتمتعون بشعبية كبيرة بين جيل الشباب حيث يتابعه اليوم أكثر من 150 مليون شخص.

ماذا يفعل خابي لام على TikTok؟

ذاع صيت لام عالميًّا بسبب محتواه الطريف على تطبيق تيك توك، حيث اشتهر بشكل أساس ببث مقاطع صامتة تسخر من الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجح كثيرون أن سبب نجاح لام هو تبنيه لـ "للكوميديا ​​الصامتة بطريقة جديدة"، ففي العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به.

كم يجني خابي لام عن كل منشور؟

وفقًا لمقابلة أجريت مؤخرًا مع مجلة Fortune، فإن خابي لام يحصل على 750 ألف دولار لكل منشور، كما يتقاضى ما بين 350 ألف دولار و 400 ألف دولار لكل مقطع فيديو مع علامة تجارية شهيرة.

كما ذكرت المجلة أن لام بدأ الاستثمار في العقارات والمطاعم وشركات البرمجيات، كما وقع صفقة ضخمة مع منصة تبادل العملات المشفرة Binance.

كم عدد متابعي خابي لام على تيك توك؟

في وقت كتابة هذا التقرير، كان لدى 150.2 مليون متابع، وهو أكبر عدد من المتابعين على التطبيق الشهير، وهو ما يجعله متقدمًا على الكثير من المشاهير ومنهم شارلي داميليو وويل سميث، الذي يمتلك 72.4 مليون متابع، والنجم ذا روك الذي يتابعه 59.1 مليون شخص.