الإمارات تطلق مسابقة أجمل شتاء في العالم بمجموع جوائز يعادل 250 ألف درهم

تصدرت مسابقة أجمل شتاء في العالم خلال الساعات الماضية محركات البحث على موقع غوغل، وهي مسابقة أطلقتها الإمارات بهدف تعريف أهل الإمارات والسياح من خلال إبداع الصورة والعدسة بدفء شتاء الدولة وتعدد معالمها السياحية والترفيهية وكرم ضيافة مجتمعها وتنوعه.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في الفترة ما بين 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022، تحت رعاية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وستسلط المسابقة الضوء على أجمل معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، بالإضافة إلى إبراز تنوع الحياة البرية والاحتفاء بوجوه وشوارع ومجتمع الإمارات من خلال إبداعات المصورين.

وتضم المسابقة فئتين رئيسيتين هما فئة "الصورة الواحدة"، المفتوحة للجمهور العام، وتغطي 5 موضوعات هي الصحراء، والبحر، والجبل، والوديان، والإمارات من الأعلى، وفئة "الملف المصوَّر" المخصصة لجمهور المصورين والتي تغطي 4 موضوعات هي الإمارات في عيونكم، برّية الإمارات، وجوه من الإمارات، حياة الشارع من الإمارات.

ويمكن لكل من هم في سن 18 عاماً فما فوق المشاركة في المسابقة وتحميل صورهم الإبداعية التي تلتقط جمال شتاء الإمارات وطبيعتها ومجتمعا من خلال صفحة التسجيل على موقع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير www.hipa.ae.

وسيكون هناك حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين، بواقع جائزة لكل موضوع من المواضيع الخمسة ضمن فئة الصورة الواحدة المتاحة لعامة الجمهور بقيمة 7 آلاف درهم إماراتي للجائزة الواحدة، على أن يقوم المشارك بنشر الصورة في حسابه الشخصي على منصة إنستغرام مع إضافة هاشتاق #أجمل_شتاء_في_العالم، وجائزة لكل موضوع من المواضيع الأربعة ضمن فئة الملف المصور الخاصة لجمهور المصورين المتخصصين بقيمة 50 ألف درهم إماراتي للجائزة الواحدة، وبمجموع جوائز يعادل 250,000 درهم.

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