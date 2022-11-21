بالفيديو: الجمهور الياباني ينظف مدرجات استاد البيت بعد مباراة قطر والإكوادور

بعد المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور مساء أمس الأحد، خرج الكثيرون من استاد البيت في الوقت الذي توقف القليل منهم وقرروا ترك لمسة "إنسانية" خلفهم قبل مغادرة المكان.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشجعي كرة القدم اليابانيين وهم ينظفون مدرجات استاد البيت بدقة قبل مغادرتهم المكان على الرغم من منتخب بلادهم لم يكن جزءًا من اللقاء الأول وسيخوض أولى مبارياته يوم الأربعاء المقبل، 23 نوفمبر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره اليوتيوبر البحريني الشهير عمر الفاروق الجمهور الياباني مُجهزًا بأكياس كبيرة لتنظيف مدرجات استاد البيت بعد مغادرة الجماهير منه.

وشوهد في الفيديو اليوتيوبر عمر فاروق وهو يسألهم: "لماذا تفعلون هذا؟ وقال أحدهم: "نحن يابانيون ولا نترك القمامة وراءنا، ونحن نحترم المكان".

وظهر الجمهور الياباني في مقطع الفيديو ممسكًا بأكياس قمامة كبيرة ويسير بين المدرجات ليجمع القمامة حتى يترك المكان نظيفًا كما وجده تمامًا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وأرفقوه بتعليقات تشيد بأخلاق الشعب الياباني التي تعد امتدادًا للسلوكيات الأساسية التي يجري تدريسها في المدارس اليابانية، حيث ينظف الأطفال فصولهم المدرسية وممراتها".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجمهور الياباني بمثل هذه التصرفات، إذ شوهد في العديد من البطولات الكروية وهم يقومون بهذا السلوك الرائع والتي تجلت في مونديال اليابان 2018.

وقال الصحفي الأمريكي "سكوت ماكنتاير": "تنظيف المكان ليس مجرد جزء من ثقافة كرة القدم، بل هي جزء من الثقافة اليابانية".