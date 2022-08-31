الجن يمنع تنفيذ مشروع في السعودية .. حقيقة أم خزعبلات؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو لشاب تحدث فيه عن وجود الجن في محافظة العارضة جنوب غرب السعودية وتسببت في تعطيل تنفيذ مشروع مطل جبل الدقم.

وقال الشاب في الفيديو أن "الجن" منعت بلدية المحافظة من تنفيذ المشروع الذي كان من المقرر إقامته في قبل 17 عامًا من قبل بلدية محافظة العارضة.

وقال الشاب: "تعرفون أن الجن منع إقامة مشروع في العارضة واقترحت نقله إلى مكان آخر قبل 17 عام قررت العارضة إنشاء منتزه للزوّار وأهالي المنطقة، وكانت تضاريس المحافظة المتفردة مغرية لرفع سقف الطموح وإنشاء منتزه متفرد، فالموقع والتكوينات الصخرية والإطلالة البانورامية التي يوفرها جبل الدقم أغرت المسؤولين لإقامة المشروع".

قصة الجن وبلدية العارضه ومشروع منتزه جبل الدقم!!! pic.twitter.com/s1NXa7oe5h — ابراهيمIbrahim Almaziad (@AlmaziadIbrahim) August 26, 2022

وتابع: “تم دراسة المشروع وشحن المعدات إلى أسفل جبل الدقم، وبعد أيام تعطلت المعدات ولم يتمكنوا من إصلاحها، كما هرب العاملون من مكان المشروع بعدما أصيب أغلبهم بالصرع، وعلى الرغم من صدمة المسؤولين في المشروع، إلا أن الأمر لم يكن غريبًا بالنسبة لسكان المدينة فهم معتادون على مثل هذه الأمور".

وأردف يقول: "اجتمع رئيس البلدية آنذاك مع شيوخ والأعيان بالعارضة على أمل الوصول لحل من أجل إكمال المشروع، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة، ونصحوه بالتوجه إلى شيخ كبير يعيش بالقرب من جبل الدقم، وعند لقاءه أخبرهم بأنهم لن يتمكنوا من تنفيذ المشروع وأن الجن لن ترحب بهم".

وأثارت تصريحات الشاب هلع لدى عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بتوضيح رسمي بهذا الشأن.

توضيح رسمي لمنع الجن تنفيذ مشروع في العارضة

تعبيرية

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة العارضة في حينها عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن ما ذُكر غير صحيح إطلاقًا، وأنه نسج من الخيال.

فيما نفى رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العارضة عبد الله يحيى الجابري صحة ما ذكر فيه، وأوضح أن المقطع المتداول هو من نسج خيال ناشر الفيديو، حيث يعد الجبل المذكور كباقي جبال المحافظة وما روي عنه مجرد أكاذيب نسجها صاحب المقطع.

وأشار الجابري إلى أن بلدية المحافظة نفذت مشاريع عدة على مسافات قريبة جدًا من الجبل ومنها طريق أسفلتي يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إنشاء بعض المشاريع منها:

مشروع حديقة عامة على شمال الجبل

مشروع السوق الأسبوعي للماشية

مشروع المسلخ

كما أشار إلى أن هناك العديد من القرى تقع شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء مما ذكره صاحب المقطع.

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