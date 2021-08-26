في عيد ميلاده الـ36.. إليك أبرز ما اقتناه محمد بن سلمان ونفذ من الأسواق

يحتفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء القادم، 31 يوليو 2021، بيوم ميلاده حيث سيتم عامه الـ36.

وبعيدًا عن السياسة، استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالات ولي العهد السعودي كان قد تصدر بها "الترند" لأيام والتي حملت في طياتها دلالات رمزية تنقل رسائل غير مباشرة لجمهور المتابعين.

جمعنا لكم في هذا التقرير عدة إطلالات تصدر فيها الأمير محمد بن سلمان الترند لأيام:

في 2016، لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأنظار له خلال لقائه برئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حيث ارتدى ملابس شبابية بسيطة غابت عنها الأزياء والمظاهر الرسمية.

وعبرت الصور التي تم تداولها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح عن طريقة تفكير الجيل الجديد في الزي والإيماء واختيار الصور خصوصًا تلك التي ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان مرتديًا نظارات الواقع الافتراضي وخوضه مع زوكربيرغ مباراة في لعبة البينغ بونغ.

جاكيت محمد بن سلمان

في 2019، ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال فعاليات سباق فورمولا إي، في مدينة الدرعية التاريخية، وهو يرتدي جاكيت مميزًا باللون الأسود.

واللافت في الأمر أن الجاكيت ليس بسعر خرافي كما ظن الكثير من الأمراء والملوك حيث يتراوح سعره بين 800 و900 ريال سعودي.

وبعد ساعات من ظهور بن سلمان في السباق وانتشار صور إطلالته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفذت كافة القطع المتوفرة للجاكيت نفسه في جميع المتاجر الإلكترونية، وبات الجاكيت موضة رائجة في ظرف ساعات قليلة في السعودية.

كما دشن رواد موقع التدوين "تويتر"، وسمًا بعنوان: "#جاكيت_ولي_العهد"، معبرين عن إعجابهم بإطلالة الأمير محمد بن سلمان واقتداء الشباب بع وأن كافة الطلبات نفدت على الجاكيت.

فيست محمد بن سلمان

في يناير 2021، تصدر "فيست" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة

وبالبحث تبين أن "فيست" بن سلمان يحمل العلامة التجارية الشهيرة Franck Namani الذي شهد الموقع الإلكتروني له إقبالًا كثيفًا من الزوّار السعوديين لشرائه حتى نفذ من الأسواق.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية فإن سعر الـ"فيست" 5400 باوند أي ما يعادل 7.405 ألف دولار أمريكي و27.780 ألف ريال سعودي.

شماغ محمد بن سلمان

كما أبدى رواد مواقع التواصل إعجابهن بالشماغ المميز الذي أطل به سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وهو عبارة عن شال من كشمير شاتوش عليه نقوش غاية في الدقة والجمال من ماركة دسمال ويصل سعره إلى 2800 ريال سعودي.

عطر محمد بن سلمان

في 2020، تصدر وسم "عطر محمد بن سلمان" يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في "تويتر"، في المملكة العربية السعودية بعد نشر صورة له من مكتبه، وهو عطر كلاسيكي.

ونال العطر شهرة كبيرة في مجال العطور وأثار تفاعلًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حتى نفذ من الأسواق.

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بجانبه عطر "لو فرنشي" من دار "جيرلان" الفرنسية العريقة.

وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرجموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي (240 دولارًا أمريكيًا).

كمامة محمد بن سلمان

وفي يناير 2021، لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأنظار له بالكمامة التي ارتداها خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 في منطقة العُلا.

الكمامة من نوع "air queen" وبالدخول على موقع الشركة نرى أن الكمامة مصنعة من قبل شركة في كوريا الجنوبية مصنوعة من مواد "نانو فايبر" ويبلغ سعرها 7.50 دولارا للكمامتين.

سيارة محمد بن سلمان

لفت الأمير محمد بن سلمان الأنظار له بالسيارة التي قادها برفقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جولة في منطقة العلا، وهي من طراز ليكزس LX بيضاء، وتأتي هذه الفئة من ليكزس بطرازين LX570SS أو LX570BE وكلاهما يتمتع بمحرك من 8 أسطوانات وعصا تحكم من 8 سرعات بقوة تصل إلى 362 حصانًا.

ساعة محمد بن سلمان

تمكن ولي العهد محمد بن سلمان من لفت الأنظار بساعته وهي من طراز "غراف-Graff" ويبلغ سعرها 45 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 11.997 ألف دولار أميركي.

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