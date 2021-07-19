الحجّاج يبيتون في منى ويستعدون ليوم وقفة عرفة الإثنين

في يوم من أجمل أيّام السنة وأحد أكثر الأيام المباركة ألا وهو يوم وقفة عرفة، يستعد حجاج بيت الله الحرام الإثنين للوقوف بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد المبيت بمنى يوم الأحد الثامن من ذي الحجة والذي يعرف بيوم التروية.

وبعد توافد الحجاج الأحد إلى منى لقضاء يوم التروية، سوف يتوجهون الإثنين للوقوف على عرفات، كما أدى الحجاج يوم السبت طواف القدوم تمهيدًا لبدء مناسك الحج بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة وسط إجراءات مشددة بسبب جائحة كورونا.

إجراءات مشددة للحج خلال جائحة كورونا

والجدير بالذكر أن الحجاج هذا العام كانت أعدادهم محدودة للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج هذا العام على نحو ألفًا من السعوديين والمقيمين فقط، وذلك بعد أن كان العدد حوالي 2.5 مليون قبل جائحة كورونا في عام 2019.

من جهتها أكدت وزارة الحج في السعودية اتباعها أعلى مستويات الاحتياطات الصحية في ظل جائحة كورونا، حيث تم تطبيق وسائل تكنولوجية متقدمة لضمان التباعد الاجتماعي ومنها استحداث بطاقة الحج الذكية "شعائر" واستخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم.

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