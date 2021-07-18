أبوظبي تستعد لعيد الأضحى بـ2800 مجسم إبداعي مضيء

أكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لتزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والدوارات والجزر الوسطية وأعمدة الإنارة ابتهاجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الثلاثاء القادم 20 يوليو 2021.

وتم تركيب نحو 2800 تشكيل ومجسم إبداعي مضيء تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد، مستوحاة من التراث الإماراتي.

كما تتميز المجسمات واللوحات الضوئية بطابع فني أنيق والتي جاءت مدموجة بعناصر من الطبيعة مثل الفراشات وأجنحتها، وكذلك المضلات والمناطيد، ليعطي هذا المزيج المتجانس صورًا جمالية متكاملة.

كما تم تمييز كورنيش أبوظبي بالتشكيلات الهندسية والمجسمات الإبداعية المتميزة التي تأتي على شكل الفراشات وأجنحتها، بالإضافة إلى تمييزه وعدد من الطرق الرئيسية بإضاءة باللون الأصفر المائل إلى اللون الذهبي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الأحد 11 يوليو، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 20 يوليو الجاري، ويكون الإثنين 19 يوليو هو يوم وقفة عرفة.