الحسين ليس أولهم.. أمراء وأميرات أردنيات تزوجوا من الجنسية السعودية

احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن يوم الأربعاء الماضي بخطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الآنسة السعودية رجوة آل سيف في الرياض بحضور أفراد من العائلة المالكة وأسرة آل سيف.

وحظيت خطوبة ولي العهد الأردني من شابة سعودية على تفاعلٍ واسع واهتمام شعبي وجماهيري منقطع النظير خاصة من قِبل مراقبي الحدث الملكي في البلدين الذين اعتبروه بمثابة تأكيد على علاقة الأواصر المتينة التي تجمع البلدين.

مصاهرة أردنية سعودية

انطلاقًا من الجوار الجغرافي بين الأردن والمملكة العربية السعودية، امتدت العلاقات بين البلدين إلى علاقات مصاهرة بين أفراد الشعبين الشقيقين إلى جانب العلاقات الأخوية والشعبية المتينة.

المصاهرة السعودية الأردنية

ذكر كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي أن خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله من شابة سعودية قد أضاف صفحة جديدة في المصاهرة الأردنية السعودية.

وشهدت العلاقات الأردنية السعودية على المستوى الرسمي عدة حالات مصاهرة بين أفراد من العائلة الهاشمية كان آخرها خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة آل سيف.

الأمير هاشم بن الحسين متزوج من فهدة أبو نيان

تزوج الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، من السيدة السعودية فهدة أبو نيان في 6 يناير 2006 التي نالت لاحقًا لقب "أميرة".

وتعد فهدة أبو نيان ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

أنجبت الأميرة فهدة أبو نيان:

الأميرة هالة النور ( 6 أبريل 2007 ).

الأميرة راية النور (4 يوليو 2008 ).

الأميرة فاطمة العالية (5 نوفمبر 2011 ).

الأمير الحسين حيدرة (15 يوليو 2015).

الأمير محمد الحسن (21 أكتوبر 2019).

الأميرة نور بنت عاصم متزوجة من السيد عمرو زيدان

تزوجت الأميرة نور بنت عاصم، حفيدة الملك عبدالله الأول ملك المملكة الأردنية، من رجل الأعمال والفارس السعودي عمرو زيدان في 22 يونيو 2018.

أنجبت الأميرة نور:

طلال (أبريل 2019)

عبدالله (20 ديسيمبر 2020)

السيدة فرح الداغستاني كانت متزوجة من السيد سعود السليمان

كانت السيدة فرح الداغستاني، ابنة الأميرة بسمة بنت طلال، متزوجة من السيد سعود السليمان.

الحسين بن عبد الله يخطب الآنسة رجوة آل سيف

تمت اليوم الأربعاء الماضي، خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله.