خاتم خطوبة رجوة آل سيف: فريد من نوعه - ثمين للغاية - ويشبه خاتم أميرة موناكو

دخلت الآنسة رجوة آل سيف إلى عالم الشهرة والأضواء منذ إعلان خطوبتها من ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني يوم الأربعاء الماضي حتى سيطر اسمها على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم.

ومنذ أن زف الديوان الملكي الهاشمي نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة آل سيف حتى انشغلت الصفحات الإخبارية والمواقع الإلكترونية بتغطية كافة تفاصيل الخطوبة وقراءة الفاتحة التي تمت في منزل والد العروس بالرياض.

المصدر: الديوان الملكي الهاشمي

خاتم رجوة آل سيف

وبعد أن تقدم الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال، بطلب يد نجوة آل سيف، أعطى الأمير الحسين زوجته المستقبلية خاتمًا ألماسيًا حاز على اهتمام مراقبي الحدث الملكي.

وسارع عشاق الأخبار الملكية نحو محركات البحث غوغل لمعرفة تفاصيل متعلقة بخاتم رجوة آل سيف، وتبين أنه من علامة Graff البريطانية.

ونقلت صحيفة elconfidencial الإسبانية عن الصائغ إدواردو نافارو، الذي وصف خاتم الآنسة رجوة بأنه "قطعة فريدة".

وحول تصميم الخاتم، ذكر الصائغ أن "ألماسة" الخاتم جاء بقصة الإجاصة ومحاطة بأحجار الزمرد ومصنوع من الذهب الأبيض.

وذكر الموقع أن سعر الخاتم، نظرًا لحجم الماس وقيراطه، قد يصل إلى حوالي 100000 يورو.

وقال الصائغ نافارو: "إنه أسلوب كلاسيكي، لا يوجد أحجار ملونة، فقط الماس وذهب أبيض، على خلاف خاتم الأميرة النرويجية مارتا لويزا ذو".

تفاصيل خاتم رجوة آل سيف

خاتم رجوة آل سيف من علامة Graff

قارن الصائغ إدواردو نافارو خاتم رجوة مع خاتم أميرة موناكو شارلين الذي قدم لها في عام 2010، حين ارتدت خاتمًا من مجوهرات ريبوسي مرصعًا بماسة كبيرة ومحاط بألماس صغير بقطع بريانت.

أميرة موناكو شارلي

وذكر أن خاتم رجوة أعاد إلى ذهنه صورة خاتم غريس كيلي، زوجة أمير موناكو رينيه الثالث، الذي كان يحتوي على ماسة كبيرة في الوسط بين ماسين أصغر حجمًا من الزمرد.

خاتم غريس كيلي، زوجة أمير موناكو رينيه الثالث

من هي ملكة الأردن المستقبلية رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

العمر: 28 عامًا، وهي تكبر خطيبها الأمير حسين بشهرين الذي ولد في 28 يونيو من نفس العام.

وستكون الملكة المهندسة المعمارية الثانية في الأردن، حيث يجب أن نتذكر أن الملكة نور كانت أيضًا مهندسة معمارية عندما تزوجت الملك الحسين بن طلال.

والد رجوة آل سيف

والد رجوة، خالد، هو صاحب شركة السيف الهندسية للمقاولات، إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية وواحدة من أهم الشركات في المنطقة، ولها مكاتب في مدن الدوحة ودبي وبيروت وأبو ظبي.

ويعمل في شركة السيف الهندسية للمقاولات أكثر من 20000 موظف ومن بين أعمالها برج المملكة في الرياض ومشروع Jewels Twin Towers في مرسى دبي وبرج Silhouette في قطر.

وفقًا لموقع مجموعة السيف، تنتمي شركة البناء هذه إلى مجموعة خاصة تدير مجموعة متنوعة من الأعمال الناجحة من قاعدة عملياتها في المملكة العربية السعودية.