الحلم أصبح حقيقة.. يمكنكِ قضاء يوم مميز في منزل "باربي"

لا يتعين عليكِ أن تكوني "مهووسة بدمية باربي" كي تقضي ليلتين في نسخة مُكبرة من بيت "باربي" لأن موقع Airbnb فتح الأبواب للحجز في فندق Malibu Dreamhouse بلوس انجلوس المستوحى من عالم "باربي".

وأتاح الموقع لكم التمتع بمنظر المحيط الذي يطل عليه الفندق والمزلاق الزهري الممتد من طرف الشرفة إلى حمام السباحة، بقيمة 60 دولارًا في اليوم.

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وسيكون بالإمكان بدء الحجز الإلكتروني للبيت من يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

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ويحمل البيت شرفة كبيرة للتأمل وغرفة سينما، ولا تقتصر التجربة على قضاء بعض الليالي في منزل الأحلام، بل سيفسح المجال للحصول على بعض الدروس في المبارزة، من قبل بطلة المبارزة الأميركية العالمية، ابتهاج محمد.

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كما ستقدم، الطيارة والمهندسة الفضائية "جيل مايرز" جولة وراء الكواليس في مركز كولومبيا التذكاري للفضاء، كما أن مؤسسة Malibu Seaside Chef ستطهو الطعام الطازج وتُقدم بعض الدروس في الطهي.

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وبما أن "باربي" تظهر دائمًا في أجمل حُللها، ستقوم مصففة الشعر الشهيرة "جين أتكين" التي تعمل مع عائلة كرداشيان، بتقديم خدماتها في عالم التجميل.

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