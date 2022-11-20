الداعية ذاكر نايك في ظهور مثير للجدل بالدوحة قبل كأس العالم.. ما القصة؟

أثار تواجد الداعية الهندي ذاكر نايك على الأراضي القطرية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 جدلًا بين النشطاء على منصات التواصل بين مرحبٍ به ومتسائلٍ عن سبب تواجده في الدولة الخليجية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو ظهر فيها الداعية ذاكر نايك وهو يتوسط مجموعة من رجال الأمن فور وصوله الأراضي القطرية التي تستقبل حاليًا ملايين الجماهير حول العالم لحضور بطولة كأس العالم.

ذاكر نايك في قطر (المصدر: تويتر)

ذاكر نايك في قطر

وتسائل المغردون عبر منصة "تويتر" عن سبب تواجد الداعية الهندي في قطر، وهو الداعية معروف بتصريحاته ومحاضراته المثيرة للجدل والتي تسببت في إبعاده من الهند واللجوء إلى ماليزيا منذ عام 2017 بعد أن وجهت الحكومة الهندية اتهامات ضده بشأن "غسل الأموال" و"خطاب الكراهية" و"دعم الإرهاب".

وفي ظل غياب الرواية الرسمية من مصادر مقربة من الداعية الشهير، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات، لم يتسن لموقع البوابة التحقق منها، والتي أشارت إلى أن تواجد ذاكر نايك في قطر هو لنشر الدين الإسلامي بين جماهير كأس العالم من خلال إقامة عدة محاضرات وجلسات دينية.

وأشار الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة نشرها عبر تويتر إلى أن تواجد الدكتور ذاكر نايك في الدوحة ليلقي سلسلة محاضرات وندوات خلال بطولة كأس العالم 2022 للحديث عن الإسلام ضمن مجموعة من العلماء البارزين باعتباره يحظى بشعبية جارفة على مستوى العالم.

وتزامنًا مع الجدل المثار حول تواجد الدكتور نايك في قطر، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة للداعية المصري عمر عبد الكافي وسط تداول أنباء تقول إلى أن قطر قد استعانت بهما من أجل الدعوة للدين الإسلامي.

في الهند، موطن الداعية ذاكر نايك، أبدى عدد من المغردين استيائهم من استعانة قطر بالداعية الشهير من أجل الدعوة للدين الإسلامي في فترة كأس العالم، إذ كتب أحد المغردين: "هل تعلم - ذاكر نايك داعية إسلامي جهادي (مطلوب في الهند)، دعته قطر لإلقاء خطاب وخطب هناك خلال # كأس العالم 2022؟ أمر لا يصدقه الكثيرون ، لكن ليس لمن هم على دراية بقطر".

وغرد آخر: "وصل ذاكر نايك، الداعية الإسلامي الهندي المثير للجدل، إلى قطر قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث سيلقي محاضرات دينية طوال البطولة. الدوحة - علاقات دلهي تواجه بعض الرياح المعاكسة في الآونة الأخيرة". (حسب قوله)

ذاكر نايك

اسمه الكامل: ذاكر عبد الكريم نايك

ذاكر عبد الكريم نايك تاريخ الولادة: 18 أكتوبر 1965

18 أكتوبر 1965 مكان الولادة: مومباي

مومباي الشهرة: داعية إسلامي وواعظ إسلامي

ذاكر نايك والفكر السلفي

يتبنى نايك الأيديولوجية السلفية المتشددة في محاضراته التي يلقيها باللغة الإنجليزية، وليس اللغة الأردية أو العربية، واشتهر بارتداء بدلة رسمية مع ربطة عنق.

يتناول نايك في محاضراته العديد من المواضيع التي هدف من خلالها إلى "إزالة المفاهيم الخاطئة" المتصورة عن الدين الإسلامي بعدما شعر بعض الشباب بأنه أصبح "قديم" والتي تسببت في إبعاده من الهند عام 2017 بحجة دعمه للإرهاب وتعزيز خطاب الكراهية وكذلك اتهمته بغسيل الأموال.

تم حظر محاضرات نايك في العديد من الدول أبرزها:

الهند

بنغلاديش

كندا

حظر قناته التليفزيونية Peace TV في الهند، بنغلاديش، سريلانكا.

إلغاء جواز سفر ذاكر نايك

في عام 2017، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا رسميًا أعلنت فيه إلغاء جواز سفر الدكتور ذاكر نايك بناء على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات) وذلك استنادا لأحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1967 بحجة خطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.

طما طلبت الاستخبارات الهندية من الشرطة الدولية وضع الداعية الإسلامي نايك ضمن النشرة الحمراء قبل أن يطلب اللجوء إلى ماليزيا.

جوائز ذاكر نايك