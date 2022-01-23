تذاكر كأس العالم قطر 2022 : الأسعار - طريقة الحجز

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المرحلة الأولى من تذاكر كأس العالم قطر 2022 المقامة في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، لذا فإن نقرة واحدة فقط تفصلك عن الحدث الأبرز في العالم.

وسيشهد مونديال قطر 64 مباراة خلال 28 يومًا وتقام على ملاعب قطر المونديالية التي باتت على على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفها من عشاق رياضة كرة القدم مع انطلاق الحدث الأبرز في التاريخ وافتتاح مونديال قطر 2022.

تذاكر كأس العالم قطر 2022

نظرًا لأن قرعة كأس العالم 2022 لن تتم حتى 1 أبريل القادم، والموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على التذاكر هو 8 فبراير، فلن تعرف أي المباريات المحددة التي تتقدم لها، وهي المرحلة الأولى الخاصة بالسحب العشوائي.

في حال تم التقدم بطلب شراء تذكرة بالمرحلة الأولى الخاصة بالسحب العشوائي، يحب انتظار السحب العشوائي، وإذا اختارتك القرعة فستزود بالمعلومات من أجل دفع ثمن التذكرة.

أما في حال تم التقدم بطلب شراء تذاكر في المرحلتين الثانية والثالثة، فإنه يمكن الدخول إلى بوابة التذاكر مباشرة واختيار المباريات المناسبة منها ودفع ثمنها على الفور لتأمينها.

يمكن في مرحلة مبيعات سحب الاختيار العشوائي إلغاء أو تعديل طلب التذاكر قبل إغلاق هذه المرحلة من المبيعات في 8 من فبراير المقبل، لكن لا يمكنك إلغاء أو تعديل طلب تذكرتك بعد إغلاق مرحلة مبيعات السحب العشوائي.

الموقع الرسمي لـ تذكار كأس العالم 2022

تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا – FIFA"

يرجى النقر هنا

أماكن شراء تذاكر مونديال قطر

يوصى بعدم شراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 من أي موقع أو مكان غير مصرح به، وتعد التذاكر المشتراة عبر قنوات أو مواقع البيع غير المصرح بها غير صالحة للاستخدام.

يجب شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا – FIFA".

خطوات حجز تذاكر كأس العالم 2022

الوصول إلى الصفحة الرسمية لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا – FIFA" بالنقر هنا

إنشاء حساب جديد

بمجرد التسجيل، سيتم منحك خيار التقدم بطلب إما للحصول على تذاكر مباراة فردية، أو باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة، أو التذاكر الخاصة بالمنتخبات.

أنواع تذاكر كأس العالم قطر 2022

تذاكر المباريات المنفردة: تسمح للجماهير بحضور أي مباراة من البطولة وعددها 64.

تسمح للجماهير بحضور أي مباراة من البطولة وعددها 64. باقة تذاكر الخاصة بالمنتخبات: تسمح للجماهير بمتابعة مباريات المنتخب المفضل على مدار البطولة، من دور المجموعات وصولًا إلى النهائي. (تتكون الباقة من 3 مباريات خلال دور المجموعات، أو 4 مباريات حتى دور ثمن النهائي، أو 7 مباريات حتى المباراة النهائية).

تسمح للجماهير بمتابعة مباريات المنتخب المفضل على مدار البطولة، من دور المجموعات وصولًا إلى النهائي. (تتكون الباقة من 3 مباريات خلال دور المجموعات، أو 4 مباريات حتى دور ثمن النهائي، أو 7 مباريات حتى المباراة النهائية). باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة: تسمح للجماهير الاستمتاع بأجواء كأس العالم في ملاعب قطر المونديالية.

شراء تذاكر كاس العالم

إذا اخترت الحصول على تذاكر المباريات الفردية ، فسيتم تقديمك بقائمة كاملة من المباريات حسب ترتيب التاريخ، من مرحلة المجموعات حتى المباراة النهائية، ويمكن الحصول على ستة تذاكر لكل مباراة وما يصل إلى 60 تذكرة من البطولة كاملة.

، فسيتم تقديمك بقائمة كاملة من المباريات حسب ترتيب التاريخ، من مرحلة المجموعات حتى المباراة النهائية، ويمكن الحصول على ستة تذاكر لكل مباراة وما يصل إلى 60 تذكرة من البطولة كاملة. إذا اخترت الحصول على باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة يمكن الحصول على 4 تذاكر فردية، في أربعة ملاعب مختلفة، في أربعة أيام متتالية، ويمكن لكل متقدم الحصول لما يصل إلى ست باقات تذاكر الخاصة بالمنتخبات.

يمكن الحصول على 4 تذاكر فردية، في أربعة ملاعب مختلفة، في أربعة أيام متتالية، ويمكن لكل متقدم الحصول لما يصل إلى ست باقات تذاكر الخاصة بالمنتخبات. أما إذا اخترت باقة تذاكر الخاصة بالمنتخبات للجماهير فرصة التقدم فقط للحصول على تذاكر لحضور مباريات منتخب معين، وتتكون الباقة من 3 مباريات خلال دور المجموعات، أو 4 مباريات حتى دور ثمن النهائي، أو 7 مباريات حتى المباراة النهائية

*إذا لم يخرج المنتخب الذي اخترته من المجموعة وقمت بشراء باقة تذاكر الخاصة بالمنتخبات، فستظل تحضر آخر 16 مباراة بالتذكرة الصالحة. وبالمثل، مع باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة ستظل قادرًا على حضور كل مباراة، بغض النظر عما إذا كان فريقك قد تم إقصاؤه قبل تلك الجولة.

أسعار تذاكر مونديال قطر 2022

يختلف سعر تذاكر كأس العالم حسب الجولة والفئة.

هناك ثلاث فئات من التذاكر:

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

هناك أيضًا تذاكر وصول حصرية مخصصة للأشخاص ذوي الهمم ومحدودي الحركة.

أسعار تذاكر المباريات الفردية

المرحلة نوع الفئة أسعار التذاكر مرحلة المجموعات الفئة الأولى 800 ريال قطري (حوالي 220 دولارًا) مرحلة المجموعات الفئة الثانية 600 ريال قطري (حوالي 165 دولارًا) مرحلة المجموعات الفئة الثالثة 250 ريال قطري (حوالي 69 دولارًا)

المرحلة الفئة أسعار التذاكر دور الـ 16 الفئة الأولى 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارًا أمريكيًا) دور الـ 16 الفئة الثانية 750 ريال قطري (حوالي 205 دولارًا أمريكيًا) دور الـ 16 الفئة الثالثة 350 ريال قطري (حوالي 96 دولارًا)

المرحلة الفئة أسعار التذاكر ربع النهائي الفئة الأولى 1550 ريالًا قطريًا (حوالي 425 دولارًا أمريكيًا) ربع النهائي الفئة الثانية 1050 ريالًا قطريًا (حوالي 288 دولارًا أمريكيًا) ربع النهائي الفئة الثالثة 750 ريالًا قطريًا (حوالي 205 دولارًا)

المرحلة الفئة أسعار التذاكر نصف النهائي الفئة الأولى 3480 ريالًا قطريًا (حوالي 955 دولارًا) نصف النهائي الفئة الثانية 2400 ريال قطري (حوالي 660 دولارًا) نصف النهائي الفئة الثالثة 1300 ريال قطري (حوالي 357 دولارًا)

المرحلة الفئة أسعار التذاكر المركز الثالث الفئة الأولى 1550 ريالًا قطريًا (حوالي 425 دولارًا) المركز الثالث الفئة الثانية 1100 ريال قطري (حوالي 302 دولارًا) المركز الثالث الفئة الثالثة 750 ريال قطري (حوالي 205 دولار)

المرحلة الفئة أسعار التذاكر المبارة النهائية الفئة الأولى 5850 ريالًا قطريًا (حوالي 1606 دولارًا أمريكيًا) المبارة النهائية الفئة الثانية 3650 ريالًا قطريًا (حوالي 1002 دولارًا أمريكيًا) المبارة النهائية الفئة الثالثة 2200 ريال قطري (حوالي 605 دولارات أمريكية)

أسعار تذاكر باقة 4 تذاكر لـ4 ملاعب مختلفة

الفئة أسعار التذاكر الفئة الثالثة 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولارًا) الفئة الثالثة 1200 ريال قطري (حوالي 330 دولارًا) الفئة الثالثة 1850 ريالًا قطريًا (حوالي 508 دولارًا أمريكيًا)

الفئة أسعار التذاكر الفئة الثانية 2400 ريال قطري (حوالي 600 دولار) الفئة الثانية 2700 ريال قطري (حوالي 740 دولارًا) الفئة الثانية 3400 ريال قطري (حوالي 934 دولارًا)

الفئة أسعار التذاكر الفئة الأولى 3200 ريال قطري (حوالي 878 دولارًا) الفئة الأولى 3600 ريال قطري (حوالي 988 دولارًا) الفئة الأولى 4650 ريالًا قطريًا (حوالي 1277 دولارًا)



أسعار باقة تذاكر الخاصة بالمنتخبات

نوع الباقة الفئة أسعار التذاكر سلسلة من ثلاث تذاكر الفئة الأولى 2640 ريالًا قطريًا (حوالي 725 دولارًا) سلسلة من ثلاث تذاكر الفئة الثانية 1980 (حوالي 544 دولارًا) سلسلة من ثلاث تذاكر الفئة الثالثة 825 ريال قطري (حوالي 226 دولارًا)

نوع الباقة الفئة أسعار التذاكر سلسلة من أربع تذاكر الفئة الأولى 3740 ريالًا قطريًا (حوالي 1027 دولارًا) سلسلة من أربع تذاكر الفئة الثانية 10615 (حوالي 770 دولارًا) سلسلة من أربع تذاكر الفئة الثالثة 1210 ريال قطري (حوالي 332 دولارًا)

نوع الباقة الفئة أسعار التذاكر سلسلة من سبع تذاكر الفئة الأولى 15708 ريال قطري (حوالي 4314 دولارًا أمريكيًا) سلسلة من سبع تذاكر الفئة الثانية 2805 (حوالي 2915 دولارًا) سلسلة من سبع تذاكر الفئة الثالثة 5885 ريال قطري (حوالي 1616 دولارًا)

الموعد النهائي لتقديم طلبات التذاكر

يجب على أي شخص مهتم بالحصول على تذاكر كأس العالم في قطر التسجيل وتقديم اختياراته قبل 8 فبراير، ولن يتم تحصيل أي أموال مقابل التذاكر في هذه المرحلة.

بمجرد إكمال FIFA لسحب الاختيار العشوائي، سيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني بشأن التذاكر التي حصلت عليها وبمزيد من المعلومات حول آلية الدفع، بما في ذلك الخطوات التي يجب اتباعها والموعد النهائي لدفع ثمن التذاكر الخاصة بك.

سيتم إخطار المتقدمين في موعد لا يتجاوز 8 مارس.

شروط طلب شراء التذاكر

تحديد معلومات كاملة ودقيقة لتتمكن من التقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العالم قطر 2022.

يجب أن يكون عمرك 18 سنة على الأقل لتتمكن من التقدم بطلب الحصول على التذاكر.

فنادق قطر كأس العالم

بعد الحصول على تذاكر كأس العالم قطر 2022، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لتأمين مكان إقامتك في قطر خلال كأس العالم.

موعد كأس العالم 2022

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 21 نوفمبر وتستمر حتى النهائي في 18 ديسمبر.

سيكون هناك 32 فريقًا وطنيًا يتنافسون، مقسمة إلى ثماني مجموعات من أربعة على أساس التصنيف.

فرنسا هي حاملة اللقب بعد فوزها على كرواتيا 4-2 في نهائي 2018 في روسيا.